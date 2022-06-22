Поради про ефективний захист інформації в смартфоні

У цифрові часи, коли смартфон є основним інструментом та зберігачем даних, важливо замислюватися про безпеку його вмісту. Адже гаджет зараз замінює і гаманець, і щоденник, і записник, і особистий фотоальбом. На ньому лежать наші паролі та дані для авторизації банківських транзакцій та підписання договорів. Поверхневе ставлення до такої інформації неминуче веде користувача до сумних наслідків.





Але, на щастя, є рішення. Сучасні пристрої мають вбудовані засоби захисту даних. Завдяки їм, цифровій етиці та простим порадам, що наведені далі, ви зможете убезпечити свою особисту інформацію.

Базові запобіжні заходи

Прості, зрозумілі та важливі моменти:

Робіть бекапи. Ризик втрати інформації завжди існує, як би ми не намагалися його мінімізувати. Щоб уникнути цього, заздалегідь налаштуйте резервне копіювання. Смартфони на Android дозволяють робити це штатними засобами Google Drive.

Не вимикайте блокування. Якщо випадкова людина бере в руки телефон, вона не має отримати доступ до інформації на ньому. Налаштуйте вхід за відбитком пальця, пін-кодом або патерном, який потрібно намалювати на екрані.

Вмикайте, де це можливо, двофакторну авторизацію. Це насамперед стосується банківських додатків та інших сервісів, де ризики втрати даних особливо високі.

Слідкуйте за дозволами. Після запуску або встановлення програма може запросити доступ до тих чи інших функцій смартфона. Будьте обережні та не давайте зайвих дозволів. Наприклад, логічно, якщо фотододаток попросить доступ до камери, але якщо це знадобиться, скажімо, текстовому редактору, слід насторожитися.

Використовуйте надійні паролі. Жодних qwerty123 – використовуйте складні комбінації, унікальні для кожного окремого сайту або програми.

Тепер кілька більш частних методів убезпечення даних.

Встановлюємо антивірус

Віруси в програмах для Android – звичайна справа. Щоб захистити себе від їхнього впливу, варто встановити антивірусні програми. До популярних відносять Dr.Web, One Security та інші.

Ретельно обираємо джерела

Хороші новини – встановлюючи програми з «рідного» магазину Google Play, ви можете бути впевнені, що вони не містять шкідливих елементів, які здатні нашкодити вашим даним. Це, в принципі, стосується інших перевірених магазинів додатків, таких як Huawei App Gallery та F-Droid. Неофіційні та малознайомі джерела можуть зашкодити вашому пристрою та особистій інформації.

Слідкуємо за Wi-Fi

Один із вірних способів піддати свої дані ризику – підключитися до незрозумілої бездротової мережі, особливо в громадських місцях. Навіть якщо ви вже неодноразово приєднувалися до подібного Wi-Fi, ніщо не заважає зловмиснику створити його «клон» з таким самим ім’ям. Тому варто прибрати автоматичне підключення до мережі, а в сумнівних місцях сидіти через перевірений VPN – це значно знизить ризики.

Зберігаємо дані в сейфі

Якщо у вас є особливо важливі дані, які вимагають спеціального захисту, наприклад конфіденційні документи або приватні фото, можна покласти їх у цифровий сейф. У такому разі доступ до них буде обмежений, а в багатьох випадках вони ще будуть зашифровані.

Не підглядаємо

Вкрасти дані можуть не тільки «цифровим» шляхом, часом достатньо піддивитися, що ви читаєте чи набираєте. Вдома це не проблема, а от у громадських місцях ризик багаторазово зростає.

Готові рішення

Деякі виробники пропонують готові програмні комплекти для безпеки. Наприклад, у Tecno таким є Za-Hooc 2.0. Він проводить перевірку файлів та програм, які потрапляють на пристрій. Також програма захищає дані, що передаються, розповідає користувачеві про дії різних додатків і так далі.

Безпека – чутливий аспект. Але не треба лізти зі шкіри, щоб захистити конфіденційні дані. Достатньо користуватися перерахованими вище рекомендаціями та можливостями.