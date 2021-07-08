Чому в 2021 році смартфони роблять з таких безглуздих матеріалів

Що повинно бути в хорошому смартфоні? Камера, продуктивність, екран і … зовнішній вигляд. Без цього нікуди, і коли смартфон погано виглядає, ним просто не хочеться користуватися. В першу чергу це стосується матеріалів корпусу, які повинні бути якісними.





У свій час нас привчали до цього, але тепер намітилися явні кроки в зворотному напрямку. Особисто ми незадоволені таким станом справ і хочемо розібратися, чому так виходить, кому це вигідно і яка причина того, що нові матеріали не застосовуються, а старі – не еволюціонують. Пропонуємо розібратися разом по кроках. Може зрозуміємо, що хоч щось в сучасних телефонах можна покращити.

Сучасні смартфони і так зовні не відрізняються один від одного. Але чому у них ще й такі нудні матеріали корпусу?

Смартфон з нержавіючої сталі

У заголовку ми використовував слово “дурні”, кажучи про матеріали корпусу. А як ще їх назвати, якщо ми вибираємо по суті із пластику, алюмінію і скла? Є стільки цікавих екзотичних матеріалів, які можна і потрібно застосовувати. Одна хірургічна сталь в iPhone 12 Pro чого варта. Але ж на любителя можна запропонувати ще дерево, кобальт, сапфір і кераміку, яка поки не приживається.

Зрозуміло, що це не відноситься до бюджетних телефонів. Але і флагмани останнім часом стають все більш нудними. Наприклад, Samsung Galaxy S21 з його пластиковою (вибачте, гластиковою) задньою стінкою. Але як його не назви, це все одно пластмаса. Зрозумійте правильно, нам вона навіть подобається, але бачити одне й те саме в смартфонах за 5 000 і за 30 тисяч гривень – не дуже логічно.

Частково причина відмови від нержавіючої сталі може критися в необхідності робити великий акумулятор. В iPhone такої проблеми немає. Apple може дозволити собі зробити меншу батарею, а вільну вагу зайняти сталлю корпусу. Android не має такої розкоші і для порівнянної автономності повинен використовувати в 1,5-2 рази більшу батарею. Для прикладу: батарея iPhone 12 Pro Max – найбільша в лінійці. Її ємність 3678 мАг. А працює він довше, ніж багато моделей інших виробників з батареєю на 4500 мАг.

Нам подобається сталь в корпусі. А вам?

У підсумку, щоб смартфон важив не більш 200 грам, доводиться замінювати сталь на алюміній, а скло – на пластик. Але це найпростіше пояснення. Можна привести багато інших прикладів, тому продовжуємо.

Сапфірове скло в телефоні

Є одна річ, яку ще не зробила навіть Apple, – це сапфіровий дисплей. У сучасному світі смартфонів різні продукти Corning Gorilla Glass (а тепер і Victus ) є золотими стандартами, і це триває з початку минулого десятиліття. Вони міцні та надійні. Але сапфір все одно рано списувати з рахунків.

Він уже давно використовується в годиннику преміум класу для отримання більш міцного кристала, а також в деяких частинах смартфонів, таких, як зовнішня частина блоку камери. Цей матеріал надміцний і неймовірно стійкий до подряпин. Але за винятком декількох нішевих продуктів таких брендів, як Kyocera, сапфір так і не вийшов на ринок смартфонів, як ми сподівалися на початку минулого десятиліття.

Екрани не прикривають сапфірових стеклами через складність виробництва такого скла з великою площею. А найголовніше, через його високу вартість. Тому технологію залишили для годинників. Але в смартфонах її можна використовувати в лінзах, подряпини на яких відразу приведуть до непридатності телефону.

Головний компонент сапфірового скла – це оксид алюмінію, який створюється в лабораторії у неймовірно складних умовах дуже і дуже повільно. Для початку необхідні матеріали плавляться при дуже високих температурах, а базовий кристал використовується для стимулювання зростання. Потім дуже повільно на ньому наростає сапфір.

Використання сапфірового скла можливе, але це дорого і непрактично.

При цьому процес ускладнюється тим, що навіть найбільш незначні відхилення температури можуть вплинути на швидкість росту або навіть зіпсувати готовий продукт.

А ще сапфір не так добре пропускає світло і при використанні на вулиці такий смартфон буде мати більш тьмяний екран. А ще, хоч сапфір і складно подряпати, але його легко розбити. Будь-який матеріал або твердий і тоді погано дряпається, або пластичний і погано ламається. Завжди доводиться вибирати компроміс. В результаті Gorilla Glass розіб’ється з меншою ймовірністю, коли ви упустите телефон. Годинники і камери так не деформуються, як великий 6-дюймовий телефон.

Керамічні телефони

Хоча Essential змогла виготовити PH-1 з кераміки і титану, вони все одно не стали сильно поширеними матеріалами в смартфонобудівництві. Час від часу з’являються спеціальні моделі телефонів з керамічними вставками, але не більше того. Винятки, на кшталт Mi 11 Ultra, не беруться до уваги, так як це поодинокі випадки.

У кераміки також є кілька переваг. Наприклад, при правильній підготовці вона буде міцнішою, ніж скло. А ще вона куди більш розкішно блищить і дозволяє розкривати текстуру з нового боку. Але виробники ретельно ховають рецепт, обмежуючись загальною характеристикою.

Головний недолік кераміки – неможливість змінювати її колір. Тобто технологічно виходить зробити її тільки чорною або білою, а це два найбільш нудних кольори, і “розкривати” їх немає особливого сенсу. Вони просто є і є.

Кераміка хороша, але обмежує вибір кольорів.

Титанові телефони

Титан, звичайно, дорожче алюмінію, але слабке його поширення не пояснюється тільки факторами економії. Через його міцність працювати з ним набагато складніше, ніж з іншими матеріалами. Особливо, якщо порівнювати з алюмінієм.

Можна працювати з спечених титаном. Якщо грубо, то це коли його з порошку лазером перетворюють в деталі будь-якої форми. Він залишається дуже міцним, але може приймати майже будь-які форми. Правда, це коштує грошей і ще більше збільшує вартість виробництва.

Смартфон з кобальту

Однак міцні матеріали не закінчуються титаном, керамікою і нержавіючою сталлю. Більш екзотичні метали, такі, як сплави на основі кобальту, також мають високі показники твердості, корозійної стійкості та міцності. Іноді такий сплав застосовується у високоякісних годинниках.

Висока міцність пов’язана з тим, що кобальт спочатку має високий рівень міцності. Проблема в тому, що заводи-виробники не вміють працювати з ним в по-справжньому великих масштабах. Крім того, фінальна обробка кобальтових деталей вимагає більше часу і сил.

Так виглядає кобальт до обробки.

Смартфон з дерева і шкіри

Дерево – дуже універсальний матеріал. З нього навіть роблять кузови автомобілів. Зокрема, легендарного Моргана.

Але при виробництві смартфонів майже не застосовується дерево і шкіра через те, що ці матеріали сильно схильні до зношення. Можна зробити іміджевий телефон з цих матеріалів, але він швидко прийде в непридатність. Тому для масового ринку вони незастосовні.

Приклади використання були, але масовими ці матеріали не стали, залишившись лише частиною обмежених серій. Багато хто пробував застосовувати більш міцну і “зелену” еко-шкіру, але це теж не прижилося. Зате в штучній шкірі та дереві не буде таких дефектів, які є у натуральних.

Зрештою, якщо ви хочете натуральні матеріали, завжди можна купити чохол або наклейку на корпус, щоб змінити тактильні відчуття. Нержавіюча сталь, титан, кобальт і сапфір потрібні для збільшення міцності, тому з них треба робити корпус, а шкіру і дерево треба наносити поверх.

Експерименти з деревом були, але всі вони обмежилося змінними задніми панелями.

Чому телефони такі нудні

Підводячи підсумок, можна сказати, що головна причина того, що в корпусах смартфонів не застосовуються екзотичні матеріали – банальна економія і недостатня розвиненість технологій обробки. Можна було б користуватися нержавіючою сталлю, але вона сильно ускладнює конструкцію, тому треба чимось жертвувати. Але, бажано, не акумулятором.

Можливо, ми ще побачимо нові матеріали, але поки час не настав, а виробники все більше будуть задивлятися на пластик. Нам же залишається тільки чекати змін або змиритися і купити чохол, який подобається. Якщо ви ними взагалі користуєтеся. Ми раніше користувалися, але зараз відмовилися. Надто вже вони збільшують і без того великий корпус сучасного смартфона.