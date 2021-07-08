Чому в 2021 році смартфони роблять з таких безглуздих матеріалів
Що повинно бути в хорошому смартфоні? Камера, продуктивність, екран і … зовнішній вигляд. Без цього нікуди, і коли смартфон погано виглядає, ним просто не хочеться користуватися. В першу чергу це стосується матеріалів корпусу, які повинні бути якісними.
У свій час нас привчали до цього, але тепер намітилися явні кроки в зворотному напрямку. Особисто ми незадоволені таким станом справ і хочемо розібратися, чому так виходить, кому це вигідно і яка причина того, що нові матеріали не застосовуються, а старі – не еволюціонують. Пропонуємо розібратися разом по кроках. Може зрозуміємо, що хоч щось в сучасних телефонах можна покращити.
Сучасні смартфони і так зовні не відрізняються один від одного. Але чому у них ще й такі нудні матеріали корпусу?
Смартфон з нержавіючої сталі
У заголовку ми використовував слово “дурні”, кажучи про матеріали корпусу. А як ще їх назвати, якщо ми вибираємо по суті із пластику, алюмінію і скла? Є стільки цікавих екзотичних матеріалів, які можна і потрібно застосовувати. Одна хірургічна сталь в iPhone 12 Pro чого варта. Але ж на любителя можна запропонувати ще дерево, кобальт, сапфір і кераміку, яка поки не приживається.
Зрозуміло, що це не відноситься до бюджетних телефонів. Але і флагмани останнім часом стають все більш нудними. Наприклад, Samsung Galaxy S21 з його пластиковою (вибачте, гластиковою) задньою стінкою. Але як його не назви, це все одно пластмаса. Зрозумійте правильно, нам вона навіть подобається, але бачити одне й те саме в смартфонах за 5 000 і за 30 тисяч гривень – не дуже логічно.
Частково причина відмови від нержавіючої сталі може критися в необхідності робити великий акумулятор. В iPhone такої проблеми немає. Apple може дозволити собі зробити меншу батарею, а вільну вагу зайняти сталлю корпусу. Android не має такої розкоші і для порівнянної автономності повинен використовувати в 1,5-2 рази більшу батарею. Для прикладу: батарея iPhone 12 Pro Max – найбільша в лінійці. Її ємність 3678 мАг. А працює він довше, ніж багато моделей інших виробників з батареєю на 4500 мАг.
У підсумку, щоб смартфон важив не більш 200 грам, доводиться замінювати сталь на алюміній, а скло – на пластик. Але це найпростіше пояснення. Можна привести багато інших прикладів, тому продовжуємо.
Сапфірове скло в телефоні
Є одна річ, яку ще не зробила навіть Apple, – це сапфіровий дисплей. У сучасному світі смартфонів різні продукти Corning Gorilla Glass (а тепер і Victus ) є золотими стандартами, і це триває з початку минулого десятиліття. Вони міцні та надійні. Але сапфір все одно рано списувати з рахунків.
Він уже давно використовується в годиннику преміум класу для отримання більш міцного кристала, а також в деяких частинах смартфонів, таких, як зовнішня частина блоку камери. Цей матеріал надміцний і неймовірно стійкий до подряпин. Але за винятком декількох нішевих продуктів таких брендів, як Kyocera, сапфір так і не вийшов на ринок смартфонів, як ми сподівалися на початку минулого десятиліття.
Екрани не прикривають сапфірових стеклами через складність виробництва такого скла з великою площею. А найголовніше, через його високу вартість. Тому технологію залишили для годинників. Але в смартфонах її можна використовувати в лінзах, подряпини на яких відразу приведуть до непридатності телефону.
Головний компонент сапфірового скла – це оксид алюмінію, який створюється в лабораторії у неймовірно складних умовах дуже і дуже повільно. Для початку необхідні матеріали плавляться при дуже високих температурах, а базовий кристал використовується для стимулювання зростання. Потім дуже повільно на ньому наростає сапфір.
При цьому процес ускладнюється тим, що навіть найбільш незначні відхилення температури можуть вплинути на швидкість росту або навіть зіпсувати готовий продукт.
А ще сапфір не так добре пропускає світло і при використанні на вулиці такий смартфон буде мати більш тьмяний екран. А ще, хоч сапфір і складно подряпати, але його легко розбити. Будь-який матеріал або твердий і тоді погано дряпається, або пластичний і погано ламається. Завжди доводиться вибирати компроміс. В результаті Gorilla Glass розіб’ється з меншою ймовірністю, коли ви упустите телефон. Годинники і камери так не деформуються, як великий 6-дюймовий телефон.
Керамічні телефони
Хоча Essential змогла виготовити PH-1 з кераміки і титану, вони все одно не стали сильно поширеними матеріалами в смартфонобудівництві. Час від часу з’являються спеціальні моделі телефонів з керамічними вставками, але не більше того. Винятки, на кшталт Mi 11 Ultra, не беруться до уваги, так як це поодинокі випадки.
У кераміки також є кілька переваг. Наприклад, при правильній підготовці вона буде міцнішою, ніж скло. А ще вона куди більш розкішно блищить і дозволяє розкривати текстуру з нового боку. Але виробники ретельно ховають рецепт, обмежуючись загальною характеристикою.
Головний недолік кераміки – неможливість змінювати її колір. Тобто технологічно виходить зробити її тільки чорною або білою, а це два найбільш нудних кольори, і “розкривати” їх немає особливого сенсу. Вони просто є і є.
Кераміка хороша, але обмежує вибір кольорів.
Титанові телефони
Титан, звичайно, дорожче алюмінію, але слабке його поширення не пояснюється тільки факторами економії. Через його міцність працювати з ним набагато складніше, ніж з іншими матеріалами. Особливо, якщо порівнювати з алюмінієм.
Можна працювати з спечених титаном. Якщо грубо, то це коли його з порошку лазером перетворюють в деталі будь-якої форми. Він залишається дуже міцним, але може приймати майже будь-які форми. Правда, це коштує грошей і ще більше збільшує вартість виробництва.
Смартфон з кобальту
Однак міцні матеріали не закінчуються титаном, керамікою і нержавіючою сталлю. Більш екзотичні метали, такі, як сплави на основі кобальту, також мають високі показники твердості, корозійної стійкості та міцності. Іноді такий сплав застосовується у високоякісних годинниках.
Висока міцність пов’язана з тим, що кобальт спочатку має високий рівень міцності. Проблема в тому, що заводи-виробники не вміють працювати з ним в по-справжньому великих масштабах. Крім того, фінальна обробка кобальтових деталей вимагає більше часу і сил.
Так виглядає кобальт до обробки.
Смартфон з дерева і шкіри
Дерево – дуже універсальний матеріал. З нього навіть роблять кузови автомобілів. Зокрема, легендарного Моргана.
Але при виробництві смартфонів майже не застосовується дерево і шкіра через те, що ці матеріали сильно схильні до зношення. Можна зробити іміджевий телефон з цих матеріалів, але він швидко прийде в непридатність. Тому для масового ринку вони незастосовні.
Приклади використання були, але масовими ці матеріали не стали, залишившись лише частиною обмежених серій. Багато хто пробував застосовувати більш міцну і “зелену” еко-шкіру, але це теж не прижилося. Зате в штучній шкірі та дереві не буде таких дефектів, які є у натуральних.
Зрештою, якщо ви хочете натуральні матеріали, завжди можна купити чохол або наклейку на корпус, щоб змінити тактильні відчуття. Нержавіюча сталь, титан, кобальт і сапфір потрібні для збільшення міцності, тому з них треба робити корпус, а шкіру і дерево треба наносити поверх.
Експерименти з деревом були, але всі вони обмежилося змінними задніми панелями.
Чому телефони такі нудні
Підводячи підсумок, можна сказати, що головна причина того, що в корпусах смартфонів не застосовуються екзотичні матеріали – банальна економія і недостатня розвиненість технологій обробки. Можна було б користуватися нержавіючою сталлю, але вона сильно ускладнює конструкцію, тому треба чимось жертвувати. Але, бажано, не акумулятором.
Можливо, ми ще побачимо нові матеріали, але поки час не настав, а виробники все більше будуть задивлятися на пластик. Нам же залишається тільки чекати змін або змиритися і купити чохол, який подобається. Якщо ви ними взагалі користуєтеся. Ми раніше користувалися, але зараз відмовилися. Надто вже вони збільшують і без того великий корпус сучасного смартфона.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter