Який імунітет міцніше: після вакцини чи після перенесеного Covid-19

Як відомо, імунітет може сформулюватися лише у двох випадках. Перший випадок – це коли людина вже перехворіла тим чи іншим захворюванням, а другий – коли зроблено вакцинацію.





Останнім часом дуже популярною стала тема саме про антитіла, адже вважається, що за допомогою них показники одужання зросли в декілька разів. Але навіть після того чи іншого випадку люди намагаються повторно пройти тест, аби розуміти, що вони в безпеці.

Як нас захищають антитіла та що вони собою представляють

За словом антитіла приховуються захисні білки, які виробляє в організмі імунна система чи то після вакцинації, чи то після періоду захворювання. Саме вони допомагають організму побороти вірус в майбутньому за допомогою цього ж самого вірусу. А кількість антитіл в організмі можна дізнатися після проходження спеціальних аналізів.

Наступний вірус антитіла будуть аналізувати і розпізнавати за допомогою білків, які знаходитимуться на його поверхні. Таким чином вдається запобігти розвитку в організмі нового вірусу, адже пізніше імунними клітками вдасться повністю вивести захворювання із організму.

Варто також зазначити, що організм виробляє два різновиди антитіл після того чи іншого захворювання. Перший називається імуноглобуліном М, а другий – імуноглобуліном G.

Саме такі антитіла виробляються в нашому організмі в двох випадках, коли відбувається прямий контакт з вірусом, або ж після проведення вакцинації. Але навіть в таких випадках антитіла будуть відрізнятися між собою.

Антитіла від інфекції

Як було згадано раніше, при контакті з вірусом організм розпочинає процес виготовлення антитіл, але в першу чергу імунній системі треба розпізнати вірус і підібрати необхідні антитіла для його повного знищення. Окрім цього, в організмі людини є так звані клітини-B, саме вони виробляють антитіла для різних частин вірусу. Але не всі з них показують себе ефективно. Саме таким чином організм веде боротьбу з хворобами і забезпечує хворому легше проходження наступного періоду захворювання того ж типу, адже антитіла вже в організмі вироблені і вони одразу почнуть вести боротьбу.

Але навіть зараз, знаючи так багато, точний період життя антитіл назвати неможливо, адже сам навіть Covid-19 нам ще невідомий до кінця. Проте, ряд досліджень довів, що в випадку появи антитіл в організмі щодо тієї чи іншої хвороби, в майбутньому знижуються ризики більш серйозних результатів.

Щодо антитіл після проведення вакцинації

Вакцинація являється одним з методів, який допоможе зміцнити стійкість імунітету до конкретного вірусу, в результаті саме це допоможе не захворіти в майбутньому. Під час проведення таких операцій в організм вводиться один, а в деяких випадках одразу декілька білків вірусу. Після вакцинації організм почне виробляти клітини-B, які в подальшому будуть виробляти антитіла та нейтралізувати конкретний вірус.

Якщо говорити більш точно, то одразу після щеплення організм буде під дією вірусу, і ці клітини дадуть змогу виділяти антитіла, дія яких буде націлена на вірус. Згодом, антитіла знищують вірус ще до того, як він потрапить до організму. Але іноді трапляється так, що людина захворіла, а симптоми будуть незначними.

Різниця між антитілами після вакцинації та між антитілами, які виникли природним шляхом

Незалежно від того чи іншого випадку антитіла виробляються повністю однаково, і їх вплив на вірус теж однаковий. Але все ж існують і відмінності.

Якщо розглядати природній шлях, то організм спочатку виробляє антитіла імуноглобуліну М, а вже потім імуноглобуліну G. Саме через це організм не отримує потрібного захисту під час взаємодії з вірусом. В такому випадку треба більше часу, аби організму вдалося виробити антитіла, це може тривати як декілька днів, так і місяць.

Різниця існує також і в тому, що під час природнього зараження вірусом організм виробляє різні види антитіл, а в випадку вакцинації до організму потрапляє лише окрема частина вірусу, і тому імунна система не має можливості виробляти різні види антитіл. Слід відзначити, що це не говорить про те, що вакцинація не має користі, адже вчені при створені вакцини розглядають лише ті частини вірусу, які найбільш викликають реакцію щодо антитіл.

Окрім цього, ситуації досить різні і порівнювати їх досить таки складно, і навіть неможливо, адже ці дві ситуації зовсім різні. Також відзначається, що кожна вакцина має щось своє, а тому і однакових антитіл при вакцинації тим чи іншим препаратом не може бути.

Навіть пройшовши такий великий проміжок часу і перевіривши різні вакцини дуже складно сказати яка з них буде ефективною на більш довгій дистанції часу. Саме через це рекомендується робити щеплення навіть після того, коли людина вже перехворіла Covid-19, адже саме це допоможе уникнути повторного зараження вірусом.