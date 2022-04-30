Навіщо смартфону 4 камери та як вони працюють?

Кілька камер на смартфонах — не простий маркетинговий прийом виробників. Кожна з камер має своє призначення та виконує певні функції. Розкажемо, які камери бувають, що роблять, і як працюють їхні функції.





Навіщо у смартфоні чотири камери?

Кожна камера на задній панелі смартфона додає нову можливість зйомок. В результаті, на телефон можна отримати знімки високої якості, навіть не маючи професійного обладнання. Однак багато користувачів запитують, чому камер на смартфоні так багато, і чи не простіше зробити одну, що включає всі функції додаткових.

Одна з головних причин, чому в смартфоні кілька камер, є розмір об’єктивів. Мобільні телефони цінуються за компактність, але камера, де об’єднані всі об’єктиви, буде значно випирати на задній панелі смартфона. А це означає, що пристрій буде більш громіздким.

Як працюють чотири камери на смартфоні?

Крім основного об’єктива, який найчастіше має найбільшу роздільну здатність, є додаткові об’єктиви, що відповідають за унікальні функції. Серед них можна зустріти такі види:

Ширококутний об’єктив . Ним обладнано більшість сучасних смартфонів. Найчастіше встановлюється на основну камеру. За допомогою ширококутного об’єктива на телефон можна робити панорамні знімки, огляд яких є набагато ширшим, ніж на звичайних фотографіях. Така камера стане в нагоді для зйомки інтер’єру, архітектурних будівель, великих визначних пам’яток та пейзажів.

. Ним обладнано більшість сучасних смартфонів. Найчастіше встановлюється на основну камеру. За допомогою ширококутного об’єктива на телефон можна робити панорамні знімки, огляд яких є набагато ширшим, ніж на звичайних фотографіях. Така камера стане в нагоді для зйомки інтер’єру, архітектурних будівель, великих визначних пам’яток та пейзажів. Надширококутна камера. Має ще ширший кут огляду, але встановлюється далеко не на всі смартфони.

Має ще ширший кут огляду, але встановлюється далеко не на всі смартфони. Макрооб’єктив. Забезпечує протилежний ефект – за допомогою нього можна робити макрозйомку дрібних об’єктів, наприклад рослин, крапель води, деталей і т.д. При цьому знімки виходять чіткими і не потребують постобробки. Фотографії за допомогою макрооб’єктиву робляться на дуже близькій відстані – кілька сантиметрів від камери до об’єкта зйомки.

Забезпечує протилежний ефект – за допомогою нього можна робити макрозйомку дрібних об’єктів, наприклад рослин, крапель води, деталей і т.д. При цьому знімки виходять чіткими і не потребують постобробки. Фотографії за допомогою макрооб’єктиву робляться на дуже близькій відстані – кілька сантиметрів від камери до об’єкта зйомки. Телеоб’єктив. Камера з великою фокусною відстанню, яка дає змогу збільшувати окремі частини кадру в кілька разів. Так можна робити чіткі знімки об’єктів та місцевостей, навіть знаходячись на великій відстані від них. Телеоб’єктив дозволяє не втрачати якість фотографій при наближенні, а кадри виглядають природно.

Камера з великою фокусною відстанню, яка дає змогу збільшувати окремі частини кадру в кілька разів. Так можна робити чіткі знімки об’єктів та місцевостей, навіть знаходячись на великій відстані від них. Телеоб’єктив дозволяє не втрачати якість фотографій при наближенні, а кадри виглядають природно. Монохромна камера. Вона більш чутлива до світла, що дозволяє робити більш чіткі і контрастні знімки в умовах низького освітлення. За допомогою неї смартфон отримує інформацію про різкість та контрастність, а потім використовує її при створенні остаточного кадру.

Вона більш чутлива до світла, що дозволяє робити більш чіткі і контрастні знімки в умовах низького освітлення. За допомогою неї смартфон отримує інформацію про різкість та контрастність, а потім використовує її при створенні остаточного кадру. Камера глибини. Забезпечує роботу портретної зйомки, коли на фотографіях розмивається заднє тло, а переднє залишається у фокусі. З її допомогою виходять вдалі знімки невеликих об’єктів, тварин, людей з близької відстані.

Якщо на смартфоні чотири камери, одна з них обов’язково буде основною. Інші три додаються на розсуд виробника, але найчастіше зустрічається така комбінація: основна + надширококутна + макрозйомка + портретна зйомка. Іноді одна з додаткових камер (найчастіше відповідає за макрозйомку) замінюється на монохромний датчик для більш чітких кадрів.

Функції, за які відповідає кожен з об’єктів, можна вручну перемикати у налаштуваннях камери. Там можна змінити масштаб масштабування (наближення), увімкнути портретну або панорамну зйомку, встановити режим макрозйомки. Такі функції, як збільшення чіткості за рахунок монохромного датчика зазвичай працюють автоматично і включати їх не потрібно.