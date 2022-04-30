Навіщо смартфону 4 камери та як вони працюють?
Кілька камер на смартфонах — не простий маркетинговий прийом виробників. Кожна з камер має своє призначення та виконує певні функції. Розкажемо, які камери бувають, що роблять, і як працюють їхні функції.
Навіщо у смартфоні чотири камери?
Кожна камера на задній панелі смартфона додає нову можливість зйомок. В результаті, на телефон можна отримати знімки високої якості, навіть не маючи професійного обладнання. Однак багато користувачів запитують, чому камер на смартфоні так багато, і чи не простіше зробити одну, що включає всі функції додаткових.
Одна з головних причин, чому в смартфоні кілька камер, є розмір об’єктивів. Мобільні телефони цінуються за компактність, але камера, де об’єднані всі об’єктиви, буде значно випирати на задній панелі смартфона. А це означає, що пристрій буде більш громіздким.
Як працюють чотири камери на смартфоні?
Крім основного об’єктива, який найчастіше має найбільшу роздільну здатність, є додаткові об’єктиви, що відповідають за унікальні функції. Серед них можна зустріти такі види:
- Ширококутний об’єктив. Ним обладнано більшість сучасних смартфонів. Найчастіше встановлюється на основну камеру. За допомогою ширококутного об’єктива на телефон можна робити панорамні знімки, огляд яких є набагато ширшим, ніж на звичайних фотографіях. Така камера стане в нагоді для зйомки інтер’єру, архітектурних будівель, великих визначних пам’яток та пейзажів.
- Надширококутна камера. Має ще ширший кут огляду, але встановлюється далеко не на всі смартфони.
- Макрооб’єктив. Забезпечує протилежний ефект – за допомогою нього можна робити макрозйомку дрібних об’єктів, наприклад рослин, крапель води, деталей і т.д. При цьому знімки виходять чіткими і не потребують постобробки. Фотографії за допомогою макрооб’єктиву робляться на дуже близькій відстані – кілька сантиметрів від камери до об’єкта зйомки.
- Телеоб’єктив. Камера з великою фокусною відстанню, яка дає змогу збільшувати окремі частини кадру в кілька разів. Так можна робити чіткі знімки об’єктів та місцевостей, навіть знаходячись на великій відстані від них. Телеоб’єктив дозволяє не втрачати якість фотографій при наближенні, а кадри виглядають природно.
- Монохромна камера. Вона більш чутлива до світла, що дозволяє робити більш чіткі і контрастні знімки в умовах низького освітлення. За допомогою неї смартфон отримує інформацію про різкість та контрастність, а потім використовує її при створенні остаточного кадру.
- Камера глибини. Забезпечує роботу портретної зйомки, коли на фотографіях розмивається заднє тло, а переднє залишається у фокусі. З її допомогою виходять вдалі знімки невеликих об’єктів, тварин, людей з близької відстані.
Якщо на смартфоні чотири камери, одна з них обов’язково буде основною. Інші три додаються на розсуд виробника, але найчастіше зустрічається така комбінація: основна + надширококутна + макрозйомка + портретна зйомка. Іноді одна з додаткових камер (найчастіше відповідає за макрозйомку) замінюється на монохромний датчик для більш чітких кадрів.
Функції, за які відповідає кожен з об’єктів, можна вручну перемикати у налаштуваннях камери. Там можна змінити масштаб масштабування (наближення), увімкнути портретну або панорамну зйомку, встановити режим макрозйомки. Такі функції, як збільшення чіткості за рахунок монохромного датчика зазвичай працюють автоматично і включати їх не потрібно.