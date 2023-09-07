Розкрито налаштування сім-карти, які поліпшують якість зв’язку та швидкість інтернету

Погана швидкість мобільного інтернету, якість прийому сигналу, швидкий розряд батареї смартфона через постійне перемикання між частотами та інші особливості є наслідком неправильних налаштувань сім-карти.

У цій статті ми розповімо, як налаштовую цей важливий пункт і пояснимо, на які моменти варто звернути увагу.

Якщо у вашому гаджеті встановлено дві сім-картки, одна з яких використовується тільки для дзвінків (наприклад робоча), можна зробити так, щоб смартфон розряджався повільніше.

Для цього відкрийте налаштування – SIM-картки та мобільні мережі – SIM-картка для розмов – Переважний тип мережі – Тільки 2G.

Потім відкрийте меню “Точки доступу (APN)” і переконайтеся, що в пунктах “Протокол APN” та “Протокол APN у роумінгу” встановлено значення IPv4/IPv6.

Також у цьому меню знаходиться пункт “Канал”, у якому більшість користувачів буде встановлено значення “Не вказано” (на розсуд системи).

Користувач може вручну обмежити перемикання смартфона між різними частотами, але для цього потрібно зрозуміти, які частоти відповідають за той чи інший тип зв’язку.

NR – 5G мережі (актуально для мешканців кількох міст)

LTE – 4G інтернет, зв’язок VoLTE

HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS – 3G з’єднання

EDGE та GPRS – 2G (без інтернет з’єднання)

Інші пункти відповідають за роботу в мережах CDMA , які в Росії практично не використовуються.

Для наступного налаштування потрібно виміряти швидкість інтернету будь-яким зручним способом.

Поверніться до налаштувань точки доступу APN і в пункті “Тип аутентифікації” змініть значення на CHAP – Ще – Зберегти, повторно проведіть вимірювання швидкості інтернету і якщо приросту немає, встановіть режим PAP.

Раніше можна було вносити зміни до пункту APN (зміна імені), але тепер це не має сенсу через відсутність різниці в методах підключення.