Засвіти чи витік підсвічування на дисплеї – що це і як виправити

Нерівномірний розподіл підсвічування (так званий «витік») – ахіллесова п’ята рідкокристалічних телевізорів, моніторів, дисплеїв ноутбуків. Це ключовий недолік РК-технології. Виявляється він в більшості бюджетних і дорогих моделей з будь-якими типами матриць, будь то стара TN або більш сучасні VA, IPS, PLS. Навіть якщо від витоку неможливо позбутися повністю, в ряді випадків можна зробити так, щоб засвіти не впадали в очі.





Витік проявляється у вигляді білих засвітів по кутах або однієї зі сторін екрану. Іноді плями кольорові.

На працездатність РК-монітора витік не впливає, але передача кольору, і так не ідеальна по визначенню, стає ще гірше

У РК-дисплеях кристали підсвічуються світлодіодною стрічкою або лампою. Світло проходить через горизонтальний і колірний фільтр і дає зображення, яке ми бачимо на ТБ або моніторі. А світло, що проходить повз фільтри, породжує витік. Вся ця конструкція запакована в корпус з металевою рамкою і екранує фольгою.

Витік буде мінімальним, якщо:

збірка ідеальна, конструкція змонтована без перекосів;

металева рамка впритул прилягає до країв екрану (нещільне прилягання може бути заводським браком або наслідком експлуатації монітора);

правильно виставлені налаштування зображення.

Для зменшення собівартості продукції і зниження ваги конструкції виробники часто роблять рамку не суцільною, що тільки підсилює витік.

Перевірка підсвічування

«Паразитне» світіння краще помітно на чорному кольорі. Виробники радять визначати рівномірність підсвічування при «офісному» освітленні 150 лк. Але ми їм не повіримо і перевіримо дисплей в режимі демонстрації в темному приміщенні, щоб відблиски від зовнішніх джерел світла не заважали об’єктивно оцінити якість «картинки».

Для перевірки можна використовувати програми CatLair, Monteon або EIZO MonitorTest. Утиліти не тільки виявлять засвіти, а й знайдуть биті пікселі, визначать рівень передачі кольору та інші параметри виведення зображення.

Що робити?

Кардинальне вирішення проблеми – поміняти на OLED-дисплей. Якщо в РК-матрицях кристали пропускають світло, частина якого «тікає», то в OLED органічні світлодіоди самі є джерелом світла. Зовнішніх джерел немає, немає і витоків.

Що можна зробити, щоб нерівномірність підсвічування не впадала в очі:

поекспериментувати з налаштуваннями яскравості та контрастності;

акуратно натиснути на екран в місцях витоку (може допомогти при поганому приляганні матриці);

зняти кришку монітора, перевірити кріплення, краще затягнути гвинти (допоможе при неякісній збірці).

Останній варіант не підходить, якщо монітор на гарантії і кріплення кришки запломбовані. Врахуйте, що при будь-якому втручанні виробник може на законних підставах відмовитися від гарантійних зобов’язань.

Для визначення оптимальних параметрів почитайте документацію виробника. Деякі для компенсації похибок підсвічування на своїх моніторах рекомендують включати датчик освітлення і динамічне управління підсвічуванням. Також можна спробувати в меню налаштування зображення виставити режим «Кіно».