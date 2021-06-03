Як включити секретну опцію в смартфоні, щоб отримувати оновлення раніше за всіх?

З тих пір як почалося поширення оновлення до MIUI 12.5, багато користувачів пристроїв Xiaomi стали активно цікавитися, коли ж настане їхня черга. Проблема в тому, що через велику кількість моделей в зверненні, а також через відсутність стабільної політики оновлення, нелегко передбачити, коли оновлення буде отримано.





Не кажучи вже про те, що одні моделі оновлюються частіше і довше отримують оновлення, а інші буквально залишені напризволяще (досить згадати бідний Mi MIX 3 5G). Саме з цієї причини вам буде цікаво дізнатися, що в MIUI є спеціальна функція, яка дозволяє отримувати оновлення заздалегідь. Ця новина виглядає приголомшливо, але, як і варто було очікувати, механізм, що лежить в основі цієї функції, більш складний, ніж здається. І оскільки обговорення, які в останні дні ведуться в мережі, досить обережні, а доступна інформація на цю тему досить поверхнева, ми вирішили піти трохи глибше і, наскільки це можливо, внести ясність.

Xiaomi, MIUI і загадка ранніх оновлень

Коли справа доходить до Xiaomi і MIUI, складно зрозуміти, як працює вся динаміка програмного забезпечення, яке є важливою частиною всесвіту компанії. Просто подумайте про ту кількість Xiaomi ROM, яка циркулює в інтернеті – про всі ці китайські і західні бета-версії, Stable Beta і Stable. Не кажучи вже про Xiaomi.eu (правда, там ви вже потрапляєте в світ кастомних прошивок). Це дуже «різноманітне» управління, яке часто розділяє користувачів: є ті, кому подобається мати так багато прошивок на вибір і максимальну свободу налаштувань, але є й ті, хто волів би мати менше варіантів. В останні кілька років ми помітили, що користувачі Xiaomi більше інших прагнуть до оновлень – не випадково статті про оновлення MIUI є одними з найбільш популярних. Це ще одна причина відповідально підійти до висвітлення сьогоднішньої теми, яка хвилює багатьох.

В останні дні в мережі йдуть розмови про «бонусну» функції, яка присутня в MIUI. Ось де її можна знайти:

Зайти в «Налаштування» -> «Про телефон», натиснути на поле «Версія MIUI» зліва вгорі;

2. Натиснути логотип MIUI кілька разів, щоб включити додаткові можливості оновлення;

3. Натиснути на 3 крапки вгорі праворуч і вибрати у запропонованому списку «Налаштування».

4. Включити перемикач «Ранні оновлення».

Шкода, що активація цього елемента не дає нам ніякої додаткової інформації про його роботу. Що спадає на думку, так це те, що після активації оновлення MIUI приходять раніше, ніж зазвичай. Саме через цей ймовірний факт ми і активували його кілька місяців тому на наявному в нашому розпорядженні Xiaomi Mi 10T Pro, але результат виявився не тим, на який ми сподівалися. Щодня відстежуючи всі оновлення MIUI, що публікуються Xiaomi, ми помітили, що оновлення надходять з тією ж частотою, з якою вони випускаються. Це означає, що ми отримали оновлення в ті ж дні, коли вони були випущені, а не раніше. В принципі, можна сказати, що це нормальна динаміка, тому що отримання стабільного поновлення до його випуску означало б отримання нестабільного оновлення.

Дехто може подумати, що активація цієї опції означає отримання Stable Beta ROM, але це не так. Для отримання OTA-оновлення стабільної бета-версії потрібно, щоб на смартфоні був виконаний вхід з облікового запису Xiaomi, який офіційно зареєстрований в складі офіційної групи бета-тестерів Mi Pilot.

Ранні оновлення: чи дійсно це працює?

На цьому етапі ми вирішили продовжити дослідження, щоб зрозуміти, як насправді функціонує опція «Ранні оновлення». Ми знаходимо першу інформацію про це на форумі Xiaomi, де одне з численних опитувань показує, що половина з тих, хто активував не отримував заздалегідь ніяких оновлень. Інша ж половина стверджує, що отримала його заздалегідь: де ж тоді правда? Виходить так, що неможливо встановити абсолютну істину, але є дві гіпотези.

Перша, найпесимістичніша, полягає в тому, що ті, хто заявляє, що отримував оновлення заздалегідь, страждають від так званого ефекту плацебо. Знаючи, що вони активували цей елемент, вони могли мати неправильне уявлення про фактичний час оновлення, яке, можливо, прибуло б в той самий час, навіть без його активації. Але, будучи впевнені в ефекті, який мала (на їхню думку) дати активація, підтвердили в ході опитування роботу функції.

Другий варіант, більш оптимістичний, полягає в тому, що насправді оновлення прийшло до них раніше, ніж до інших. І це можна пояснити з урахуванням динаміки, яка цілком очевидна. Всі ми знаємо, що оновлення MIUI часто поширюються не одночасно. Це фактор, який також стосується й інших виробників Android-пристроїв, а не тільки Xiaomi. Тому може статися так, що в Україні одне і те саме оновлення в один прекрасний день прибуде до власника конкретного Xiaomi Mi 10, в той час як інший власник аналогічного апарату Mi 10 в Україні отримає його кількома днями пізніше.

Щоб дізнатися щось більше, фахівці особисто спілкувалися з рядом інсайдерів MIUI, ставлячи питання про «секретну функцію». Але і їх відповіді, які в результаті вдалося отримати, були суперечливими. Є ті, хто стверджує, що мінімальне випередження, не визначене певним проміжком часу, майже випадкове. Але є і ті, хто говорить, що ця функція призначена виключно для тих, хто бере участь в програмі бета-тестування Mi Pilot. Враховуючи все це можемо впевнено вам сказати: активуйте цю функцію, якщо хочете. Нічого поганого вона не принесе, але і чудес від неї не чекайте.