Б/У ноутбук – на що звернути увагу та де краще купувати

Ціни на техніку зараз кусаються, тому ожив ринок електроніки, що була у вжитку. Ні, комп’ютерні комісіонки були й раніше, але зараз їх стало набагато більше. Та навіть при будь-якому сервісному центрі може бути невеликий магазин, де можна купити вживану комп’ютерну техніку. У цій статті ми обговоримо купівлю «вживаного» ноутбука – які нюанси можуть з ним бути і де краще купувати.

Розглянемо типові проблеми такого ноутбука. Вони можуть бути, а можуть і не бути – все залежить від віку пристрою, а також від умов експлуатації.

Автономність

Найпоширеніша проблема пристрою, що був у вжитку, – час роботи від батареї. Що більше циклів заряджання пройшов лептоп, то менша ємність батареї. Практика показує, що за рік інтенсивної роботи батарея може зноситися на 50%. Якщо щодня розряджати і заряджати ноутбук.

Якщо батарея у ноутбука знімна, то нічого страшного немає – акумулятор легко замінити. А ось якщо акумулятор всередині, то заміна буде набагато дорожчою. Чесно скажу, що варто ставитися до акумулятора як до витратного матеріалу і не чекати високої автономності від пристрою, який уже був у вжитку.

Існують способи дізнатися кількість циклів зарядки, але не завжди вони несуть об’єктивну інформацію, якщо ноутбук не є макбуком. До того ж незрозуміло, як експлуатували ноутбук. Наприклад, якщо він сильно нагрівався в процесі роботи, то це завдавало шкоди батареї. Також, якщо пристрій розряджали повністю, то це губило акумулятор.

Система охолодження

Друга поширена проблема б/в ноутбука – нагрівання. Практика показує, що лише одиниці проводять інспекцію системи охолодження свого девайса. Та й якщо раніше ноутбук було розібрати просто, то зараз процес розбору може бути дуже складним через компактний корпус.

Згодом у систему охолодження потрапляє пил і бруд, а термопаста втрачає властивості, що призводить до перегріву пристрою. До того ж зрозуміти відразу це неможливо – потрібно навантажити ноут «важкими» завданнями і почекати. На практиці бували випадки, коли лептоп відключався через 3 години після звичайної роботи – перегрівався процесор.

Купуючи б/в ноутбук, можна заздалегідь вкласти пару тисяч рублів на майбутню реанімацію системи охолодження. Варто розуміти, що чим потужніший апарат, тим більше проблем з охолодженням.

Клавіатура

Можна віднести до третього місця – проблеми з клавіатурою. Навіть якщо ви перевірите кожну клавішу перед покупкою (а це обов’язково потрібно робити), то майбутні проблеми передбачити складно. Механічний знос клавіш може дати про себе знати в будь-який момент. Слід розуміти, що заміна клавіатури може бути дорожчою, ніж заміна акумулятора та аудит системи охолодження. Не варто купувати лептоп із занадто затертими клавішами, але немає гарантії, що клавіатуру міняли.

Порти

Одне з примхливих місць – порти USB-A. Особисто моя практика показала, що при інтенсивному використанні вони дуже швидко виходять з ладу. Сюди ж, до речі, можна віднести і гніздо зарядки, якщо воно не USB-C – теж часто виникали проблеми, бо з часом порт зношується.

Жорсткий диск

Класичний HDD-накопичувач у ноутбуці має безліч рухомих частин і з часом зношується фізично. Накопичувач SSD також має обмежену кількість циклів запису і схильний до зносу. Перед купівлею бажано запустити утиліти для перевірки накопичувачів, можна скористатися такими програмами: CrystalDiskInfo, HD Tune, Aida64 та інші.

Процесор і пам’ять

Практика показала, що з цими комплектуючими проблем найменше і вони дуже рідкісні.

Де краще купувати вживаний ноутбук?

Мислимо логічно. Якщо ми вибираємо дорогий комп’ютер, наприклад ігровий, то краще скористатися комп’ютерною комісійкою при сервісному центрі. Практика показує, що комісійний магазин перед покупкою обов’язково тестує пристрій і усуває проблеми, щоб дати гарантію. На таку техніку гарантія невелика (від 2-х тижнів до 3-х місяців), але цього часу вистачить, щоб виявити проблеми.

Звичайний «офісний» лептоп можна взяти і з рук – головне, щоб зовнішній стан був гарний, без видимих пошкоджень і слідів ремонту. Але пам’ятайте – будь-який вживаний пристрій можна порівняти з котом у мішку.