Vodafone закриває популярний тариф: яку альтернативу пропонують абонентам
Компанія Vodafone повідомила про припинення дії тарифного плану Vodafone SuperNet Pro 2019 з 18 березня поточного року. Абоненти, які користуються цим тарифом, будуть автоматично переведені на новий тарифний план – Vodafone SuperNet Pro. Вартість нового тарифу складе 250 гривень на місяць, що на 20 гривень більше порівняно з попереднім.
Перехід на новий тариф буде здійснено без будь-яких додаткових оплат. За інформацією оператора, такий вибір був зроблений на основі аналізу потреб абонентів, і новий тарифний план є найбільш оптимальним для більшості користувачів.
Абоненти тарифу Vodafone SuperNet Pro отримають наступний пакет послуг:
- 22 гігабайти мобільного інтернету
- Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone
- 150 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі України
- 50 хвилин для дзвінків у 16 країн світу
Для абонентів, які мають активну послугу “Рік без абонплат”, вона залишається дійсною до закінчення терміну її дії. Проте, обсяг послуг буде відповідати новому тарифному плану.
З 30 січня Vodafone вводить нові умови для низки своїх тарифних планів. Хоча вартість деяких пакетів послуг зросте на 40-70 гривень, оператор обіцяє збільшення обсягів та покращення умов користування.
Що зміниться:
- Збільшення вартості: Більшість тарифів подорожчають на 40-70 гривень на місяць.
- Більше інтернету та хвилин: Деякі тарифи отримають збільшення обсягів інтернету та хвилин для дзвінків.
- Нові можливості: Можливе додавання нових опцій та послуг до деяких тарифів.
Які тарифи зміняться:
- Vodafone SuperNet Pro: Вартість зросте до 340 грн/міс.
- Vodafone SuperNet Unlim: Вартість зросте до 470 грн/4 тижні.
- Joice: Вартість зросте до 260 грн/міс.
- Vodafone Light+: Вартість зросте до 185 грн/4 тижні.
- Turbo 2023: Вартість зросте до 250 грн/4 тижні.
- Joice Start 2023: Вартість зросте до 260 грн/4 тижні.
- Vodafone SuperNet Start 2019: Вартість зросте до 260 грн/міс.
- Vodafone SuperNet Turbo 2019: Вартість зросте до 250 грн/міс.
- Joice Pro 2023: Вартість зросте до 320 грн/4 тижні.
- Joice Max 2023: Вартість зросте до 390 грн/4 тижні.
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