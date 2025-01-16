Vodafone закриває популярний тариф: яку альтернативу пропонують абонентам

Компанія Vodafone повідомила про припинення дії тарифного плану Vodafone SuperNet Pro 2019 з 18 березня поточного року. Абоненти, які користуються цим тарифом, будуть автоматично переведені на новий тарифний план – Vodafone SuperNet Pro. Вартість нового тарифу складе 250 гривень на місяць, що на 20 гривень більше порівняно з попереднім.

Перехід на новий тариф буде здійснено без будь-яких додаткових оплат. За інформацією оператора, такий вибір був зроблений на основі аналізу потреб абонентів, і новий тарифний план є найбільш оптимальним для більшості користувачів.

Абоненти тарифу Vodafone SuperNet Pro отримають наступний пакет послуг:

22 гігабайти мобільного інтернету

Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone

150 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі України

50 хвилин для дзвінків у 16 країн світу

Для абонентів, які мають активну послугу “Рік без абонплат”, вона залишається дійсною до закінчення терміну її дії. Проте, обсяг послуг буде відповідати новому тарифному плану.

З 30 січня Vodafone вводить нові умови для низки своїх тарифних планів. Хоча вартість деяких пакетів послуг зросте на 40-70 гривень, оператор обіцяє збільшення обсягів та покращення умов користування.

Що зміниться:

Збільшення вартості: Більшість тарифів подорожчають на 40-70 гривень на місяць.

Більше інтернету та хвилин: Деякі тарифи отримають збільшення обсягів інтернету та хвилин для дзвінків.

Нові можливості: Можливе додавання нових опцій та послуг до деяких тарифів.

Які тарифи зміняться: