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Vodafone закриває популярний тариф: яку альтернативу пропонують абонентам

Yulia16.01.2025

Компанія Vodafone повідомила про припинення дії тарифного плану Vodafone SuperNet Pro 2019 з 18 березня поточного року. Абоненти, які користуються цим тарифом, будуть автоматично переведені на новий тарифний план – Vodafone SuperNet Pro. Вартість нового тарифу складе 250 гривень на місяць, що на 20 гривень більше порівняно з попереднім.

Перехід на новий тариф буде здійснено без будь-яких додаткових оплат. За інформацією оператора, такий вибір був зроблений на основі аналізу потреб абонентів, і новий тарифний план є найбільш оптимальним для більшості користувачів.

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Абоненти тарифу Vodafone SuperNet Pro отримають наступний пакет послуг:

  • 22 гігабайти мобільного інтернету
  • Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone
  • 150 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі України
  • 50 хвилин для дзвінків у 16 країн світу

Для абонентів, які мають активну послугу “Рік без абонплат”, вона залишається дійсною до закінчення терміну її дії. Проте, обсяг послуг буде відповідати новому тарифному плану.

З 30 січня Vodafone вводить нові умови для низки своїх тарифних планів. Хоча вартість деяких пакетів послуг зросте на 40-70 гривень, оператор обіцяє збільшення обсягів та покращення умов користування.

Що зміниться:

  • Збільшення вартості: Більшість тарифів подорожчають на 40-70 гривень на місяць.
  • Більше інтернету та хвилин: Деякі тарифи отримають збільшення обсягів інтернету та хвилин для дзвінків.
  • Нові можливості: Можливе додавання нових опцій та послуг до деяких тарифів.

Які тарифи зміняться:

  • Vodafone SuperNet Pro: Вартість зросте до 340 грн/міс.
  • Vodafone SuperNet Unlim: Вартість зросте до 470 грн/4 тижні.
  • Joice: Вартість зросте до 260 грн/міс.
  • Vodafone Light+: Вартість зросте до 185 грн/4 тижні.
  • Turbo 2023: Вартість зросте до 250 грн/4 тижні.
  • Joice Start 2023: Вартість зросте до 260 грн/4 тижні.
  • Vodafone SuperNet Start 2019: Вартість зросте до 260 грн/міс.
  • Vodafone SuperNet Turbo 2019: Вартість зросте до 250 грн/міс.
  • Joice Pro 2023: Вартість зросте до 320 грн/4 тижні.
  • Joice Max 2023: Вартість зросте до 390 грн/4 тижні.

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Yulia16.01.2025
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