Вже наступного тижня: популярний мобільний оператор почав розсилати SMS
Мобільний оператор Vodafone анонсував зміни, які торкнуться абонентів вже наступного тижня, 25 вересня. Компанія має намір перейменувати низку своїх тарифних планів без зміни умов, вартості чи набору послуг.
У пресслужбі Vodafone зазначають, що це виключно технічні нововведення, покликані уніфікувати назви тарифів. Абоненти, які користуються цими пакетами, вже отримують SMS-повідомлення з попередженням про майбутні зміни, щоб уникнути непорозумінь.
За інформацією компанії, перейменуванню підлягають чотири тарифи:
- Тариф Vodafone SuperNet Start змінить назву на SuperNet Start+. Його вартість залишиться 260 гривень.
- Turbo 2023 буде перейменовано на SuperNet Turbo 4G, вартість — 250 гривень.
- Joice Start 2023 отримає нову назву Joice Start 2024, вартість тарифу — 260 гривень.
- Тариф Vodafone SuperNet Start 2019 також стане SuperNet Start+, вартість — 260 гривень.
Оператор наголошує, що, окрім назв, жодних інших змін не відбудеться. Повідомлення, які надходять абонентам, містять коротке і чітке роз’яснення: «Змінюємо назву вашого тарифу з 25 вересня. Більше нічого не змінюється». Таким чином, українці можуть бути впевнені, що звичні умови їхніх тарифних планів залишаться незмінними.