Vodafone закрывает популярный тариф: какую альтернативу предлагают абонентам
Компания Vodafone сообщила о прекращении действия тарифного плана Vodafone SuperNet Pro 2019 с 18 марта текущего года. Абоненты, которые пользуются этим тарифом, будут автоматически переведены на новый тарифный план – Vodafone SuperNet Pro. Стоимость нового тарифа составит 250 гривен в месяц, что на 20 гривен больше по сравнению с предыдущим.
Переход на новый тариф будет осуществлен без каких-либо дополнительных оплат. По информации оператора, такой выбор был сделан на основе анализа потребностей абонентов, и новый тарифный план является наиболее оптимальным для большинства пользователей.
Абоненты тарифа Vodafone SuperNet Pro получат следующий пакет услуг:
22 гигабайта мобильного интернета
Безлимитные звонки в сети Vodafone
150 минут для звонков на другие мобильные сети Украины
50 минут для звонков в 16 стран мира
Для абонентов, которые имеют активную услугу «Год без абонплат», она остается действительной до окончания срока ее действия. Однако, объем услуг будет соответствовать новому тарифному плану.
С 30 января Vodafone вводит новые условия для ряда своих тарифных планов. Хотя стоимость некоторых пакетов услуг вырастет на 40-70 гривен, оператор обещает увеличение объемов и улучшение условий пользования.
Что изменится:
- Увеличение стоимости: Большинство тарифов подорожают на 40-70 гривен в месяц.
- Больше интернета и минут: Некоторые тарифы получат увеличение объемов интернета и минут для звонков.
- Новые возможности: Возможно добавление новых опций и услуг к некоторым тарифам.
Какие тарифы изменятся:
- Vodafone SuperNet Pro: Стоимость возрастет до 340 грн/мес.
- Vodafone SuperNet Unlim: Стоимость возрастет до 470 грн/4 недели.
- Joice: Стоимость возрастет до 260 грн/мес.
- Vodafone Light+: Стоимость возрастет до 185 грн/4 недели.
- Turbo 2023: Стоимость возрастет до 250 грн/4 недели.
- Joice Start 2023: Стоимость возрастет до 260 грн/4 недели.
- Vodafone SuperNet Start 2019: Стоимость возрастет до 260 грн/мес.
- Vodafone SuperNet Turbo 2019: Стоимость возрастет до 250 грн/мес.
- Joice Pro 2023: Стоимость возрастет до 320 грн/4 недели.
- Joice Max 2023: Стоимость возрастет до 390 грн/4 недели.
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