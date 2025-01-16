Vodafone закрывает популярный тариф: какую альтернативу предлагают абонентам

Компания Vodafone сообщила о прекращении действия тарифного плана Vodafone SuperNet Pro 2019 с 18 марта текущего года. Абоненты, которые пользуются этим тарифом, будут автоматически переведены на новый тарифный план – Vodafone SuperNet Pro. Стоимость нового тарифа составит 250 гривен в месяц, что на 20 гривен больше по сравнению с предыдущим.

Переход на новый тариф будет осуществлен без каких-либо дополнительных оплат. По информации оператора, такой выбор был сделан на основе анализа потребностей абонентов, и новый тарифный план является наиболее оптимальным для большинства пользователей.

Абоненты тарифа Vodafone SuperNet Pro получат следующий пакет услуг:

22 гигабайта мобильного интернета

Безлимитные звонки в сети Vodafone

150 минут для звонков на другие мобильные сети Украины

50 минут для звонков в 16 стран мира

Для абонентов, которые имеют активную услугу «Год без абонплат», она остается действительной до окончания срока ее действия. Однако, объем услуг будет соответствовать новому тарифному плану.

С 30 января Vodafone вводит новые условия для ряда своих тарифных планов. Хотя стоимость некоторых пакетов услуг вырастет на 40-70 гривен, оператор обещает увеличение объемов и улучшение условий пользования.

Что изменится:

Увеличение стоимости: Большинство тарифов подорожают на 40-70 гривен в месяц.

Больше интернета и минут: Некоторые тарифы получат увеличение объемов интернета и минут для звонков.

Новые возможности: Возможно добавление новых опций и услуг к некоторым тарифам.

Какие тарифы изменятся: