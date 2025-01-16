Укрзалізниця оновлює правила покупки квитків: що потрібно знати українцям

“Укрзалізниця” розширила функціонал свого мобільного додатку, дозволивши користувачам здійснювати шеринг квитків. Тепер придбати квиток на поїзд можна для іншої особи, створивши для неї окремий профіль. Система автоматично перевірить коректність введених даних і відправить квиток на вказаний акаунт.

Крім того, додаток отримав функцію персоналізації, що дозволяє користувачам вказувати дату народження та стать для отримання персоналізованих привітань. Програма лояльності “Залізні друзі” була доповнена новими категоріями, що полегшують пошук пропозицій від українських виробників, компаній, які підтримують ветеранів, а також пропозицій для сімейного відпочинку та оздоровлення. Це значно покращить сервіс та створить додаткові можливості для подорожуючих.

“Укрзалізниця” відкриває нові горизонти: ретро-поїзд по вузькоколійці

З метою задовольнити запити пасажирів, “Укрзалізниця” запускає унікальний туристичний маршрут. З 25 січня 2025 року всі бажаючі зможуть вирушити в подорож поїздом по найстарішій вузькоколійній залізниці Європи. Маршрут пролягає через мальовничі куточки Поділля, а унікальний склад поїзда з паровозом Гр-336 та ретро-вагонами створить атмосферу справжньої подорожі в часі.

Квитки на ретро-поїзд можна придбати зручним для вас способом:

В мобільному додатку

На сайті “Укрзалізниці”

У чат-ботах компанії

В касах вокзалів

Зверніть увагу: При пошуку квитків вказуйте один з наступних номерів маршрутів: 961, 962, 854 або 853.

Україна отримала критично важливу допомогу від Франції: 1,083 тисячі тонн залізничних рейок. Цей стратегічний вантаж дозволить відновити пошкоджені війною залізничні шляхи та забезпечити безперебійне сполучення між регіонами. Зокрема, рейки будуть використані для капітального ремонту ділянок, які є частиною важливих транспортних коридорів: Львів – Ужгород, Київ – Львів – кордон ЄС, Київ – Одеса, Київ – Дніпро та Київ – Харків.