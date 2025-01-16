Укрзализныця обновляет правила покупки билетов: что нужно знать украинцам

«Укрзализныця» расширила функционал своего мобильного приложения, позволив пользователям осуществлять шеринг билетов. Теперь приобрести билет на поезд можно для другого лица, создав для него отдельный профиль. Система автоматически проверит корректность введенных данных и отправит билет на указанный аккаунт.

Кроме того, приложение получило функцию персонализации, что позволяет пользователям указывать дату рождения и пол для получения персонализированных поздравлений. Программа лояльности «Железные друзья» была дополнена новыми категориями, облегчающими поиск предложений от украинских производителей, компаний, которые поддерживают ветеранов, а также предложений для семейного отдыха и оздоровления. Это значительно улучшит сервис и создаст дополнительные возможности для путешественников.

«Укрзализныця» открывает новые горизонты: ретро-поезд по узкоколейке

С целью удовлетворить запросы пассажиров, «Укрзализныця» запускает уникальный туристический маршрут. С 25 января 2025 года все желающие смогут отправиться в путешествие поездом по старейшей узкоколейной железной дороге Европы. Маршрут пролегает через живописные уголки Подолья, а уникальный состав поезда с паровозом Гр-336 и ретро-вагонами создаст атмосферу настоящего путешествия во времени.

Билеты на ретро-поезд можно приобрести удобным для вас способом:

В мобильном приложении

На сайте «Укрзализныци»

В чат-ботах компании

В кассах вокзалов

Обратите внимание: При поиске билетов указывайте один из следующих номеров маршрутов: 961, 962, 854 или 853.

Украина получила критически важную помощь от Франции: 1,083 тысячи тонн железнодорожных рельсов. Этот стратегический груз позволит восстановить поврежденные войной железнодорожные пути и обеспечить бесперебойное сообщение между регионами. В частности, рельсы будут использованы для капитального ремонта участков, которые являются частью важных транспортных коридоров: Львов – Ужгород, Киев – Львов – граница ЕС, Киев – Одесса, Киев – Днепр и Киев – Харьков.