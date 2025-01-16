Водіїв змусять обміняти водійські посвідчення: Верховна рада підготувала нову ініціативу

Українське законодавство про водійські права зазнає суттєвих змін. Якщо раніше водійські посвідчення, видані до 2011 року, вважалися безстроковими, то тепер ситуація може змінитися. Новий законопроект №8082, який вже подано до Верховної Ради, передбачає скорочення терміну дії водійських прав для всіх категорій водіїв, у тому числі й для тих, хто має документи безстроково. Це означає, що навіть власники старих посвідчень будуть зобов’язані їх періодично оновлювати.

Українські водії можуть зіткнутися з необхідністю частіше оновлювати свої водійські посвідчення. Уряд пропонує скоротити термін дії прав до 10-15 років, залежно від категорії. Це означає, що навіть ті, хто отримав права до 2011 року і вважали їх безстроковими, мають готуватися до їхньої заміни. Більше того, водіям з великою кількістю порушень доведеться повторно складати іспити.

З метою підвищення безпеки дорожнього руху та приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів, уряд України ініціював зміни до правил отримання та обміну водійських посвідчень. Зокрема, пропонується скоротити термін дії прав до 10-15 років. Це означає, що всі водії, незалежно від дати отримання посвідчення, будуть зобов’язані періодично проходити переоформлення. Для водіїв з великою кількістю порушень передбачається додаткова процедура перескладання іспитів.

Чи знаєте ви що багато водіїв обирають бензин А92 взимку замість А95. Зимові холоди можуть стати справжнім випробуванням для автомобіля. Низькі температури часто ускладнюють запуск двигуна, особливо бензинового. Щоб уникнути проблем із запуском, багато водіїв обирають бензин А92. Він має вищу горючість, що дозволяє двигуну швидше “прокинутися” навіть у сильні морози. Крім того, А92 зазвичай коштує дешевше, що є додатковим плюсом. Однак завжди звертайте увагу на рекомендації в інструкції з експлуатації вашого транспортного засобу.