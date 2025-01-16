Водителей заставят обменять водительские удостоверения: Верховная рада подготовила новую инициативу

Украинское законодательство о водительских правах претерпит существенные изменения. Если раньше водительские удостоверения, выданные до 2011 года, считались бессрочными, то теперь ситуация может измениться. Новый законопроект №8082, который уже подан в Верховную Раду, предусматривает сокращение срока действия водительских прав для всех категорий водителей, в том числе и для тех, кто имеет документы бессрочно. Это означает, что даже владельцы старых удостоверений будут обязаны их периодически обновлять.

Украинские водители могут столкнуться с необходимостью чаще обновлять свои водительские удостоверения. Правительство предлагает сократить срок действия прав до 10-15 лет, в зависимости от категории. Это означает, что даже те, кто получил права до 2011 года и считали их бессрочными, должны готовиться к их замене. Более того, водителям с большим количеством нарушений придется повторно сдавать экзамены.

С целью повышения безопасности дорожного движения и приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами, правительство Украины инициировало изменения в правила получения и обмена водительских удостоверений. В частности, предлагается сократить срок действия прав до 10-15 лет. Это означает, что все водители, независимо от даты получения удостоверения, будут обязаны периодически проходить переоформление. Для водителей с большим количеством нарушений предусматривается дополнительная процедура пересдачи экзаменов.

Знаете ли вы что многие водители выбирают бензин А92 зимой вместо А95. Зимние холода могут стать настоящим испытанием для автомобиля. Низкие температуры часто затрудняют запуск двигателя, особенно бензинового. Чтобы избежать проблем с запуском, многие водители выбирают бензин А92. Он обладает более высокой горючестью, что позволяет двигателю быстрее «проснуться» даже в сильные морозы. Кроме того, А92 обычно стоит дешевле, что является дополнительным плюсом. Однако всегда обращайте внимание на рекомендации в инструкции по эксплуатации вашего транспортного средства.