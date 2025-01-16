Сніг до метра і мороз до -15 градусів: де в Україну прийде справжня зима

Синоптики попереджають про можливість різких змін погоди цієї зими. У той час як у більшості регіонів очікується м’яка зима, у деяких районах можливі сильні снігопади та заморозки.

Тепла зима в Україні стала черговим підтвердженням глобального потепління. За прогнозами синоптика Станіслава Щедріна, до весни очікується відносно стабільна погода з невеликими нічними заморозками і плюсовими температурами вдень.

Винятком із загальної тенденції до теплої зими можуть стати Карпати і західні регіони України, де прогнозується більш сувора погода з рясними снігопадами і значним зниженням температури.

На думку Станіслава Щедріна, аномально тепла зима – це наслідок глобального потепління. Він прогнозує, що в майбутньому зими в Україні стануть ще теплішими, а весна прийде раніше.

Погодні умови до кінця зими будуть переважно вологими. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У північних і західних регіонах можливі невеликі снігопади, але тривалість снігового покриву буде незначною.

За словами Станіслава Щедріна, аномально тепла зима – це прямий наслідок глобального потепління. Він прогнозує, що в майбутньому зими в Україні будуть ще м’якшими, а весна настане раніше, ніж зазвичай, уже наприкінці лютого – на початку березня.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 16 січня, в Україні переважатиме ясна погода. Лише в окремих регіонах, таких як Закарпаття та Прикарпаття, очікуються невеликі опади у вигляді снігу. Температурний режим буде різноманітним: від легких морозів на півночі до плюсових температур на півдні.

Температурний режим по країні буде неоднорідним: тоді як у більшості регіонів очікується від -2 до +3 градусів, у Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до -10…-5 градусів, а на півдні вночі буде трохи тепліше – від -7 до -2 градусів.