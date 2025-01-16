Снег до метра и мороз до -15 градусов: где в Украину придет настоящая зима

Синоптики предупреждают о возможности резких изменений погоды этой зимой. В то время как в большинстве регионов ожидается мягкая зима, в некоторых районах возможны сильные снегопады и заморозки.

Теплая зима в Украине стала очередным подтверждением глобального потепления. По прогнозам синоптика Станислава Щедрина, до весны ожидается относительно стабильная погода с небольшими ночными заморозками и плюсовыми температурами днем.

Исключением из общей тенденции к теплой зиме могут стать Карпаты и западные регионы Украины, где прогнозируется более суровая погода с обильными снегопадами и значительным снижением температуры.

По мнению Станислава Щедрина, аномально теплая зима – это следствие глобального потепления. Он прогнозирует, что в будущем зимы в Украине станут еще теплее, а весна придет раньше.

Погодные условия до конца зимы будут преимущественно влажными. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В северных и западных регионах возможны небольшие снегопады, но продолжительность снежного покрова будет незначительной.

По словам Станислава Щедрина, аномально теплая зима – это прямое следствие глобального потепления. Он прогнозирует, что в будущем зимы в Украине будут еще мягче, а весна наступит раньше, чем обычно, уже в конце февраля – начале марта.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 16 января, в Украине будет преобладать ясная погода. Лишь в отдельных регионах, таких как Закарпатье и Прикарпатье, ожидаются небольшие осадки в виде снега. Температурный режим будет разнообразным: от легких морозов на севере до плюсовых температур на юге.

Температурный режим по стране будет неоднородным: тогда как в большинстве регионов ожидается от -2 до +3 градусов, в Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -10…-5 градусов, а на юге ночью будет немного теплее – от -7 до -2 градусов.