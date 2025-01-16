Чому під час миття вікон потрібно використовувати вилку: екперти розповіли про цей та інші лайфхаки
Миття вікон — це те з чим стикається практично кожна господиня, як мінімум двічі на рік. Цей процес складно назвати приємним, а особливо якщо вікна великі, від звичайної води залишаються розводи, та й саме вікно складається з багатьох частин, рам, між котрими накопичується бруд, який складно видалити. Експерти зібрали низку корисних лайфхаків для тих, хто хоче мити вікна легко, швидко і до ідеального блиску. Вам знадобиться вилка, та низка інших засобів, які є у кожного вдома.
Що робити з вилкою?
Напевно кожному цікаво, чим може допомогти вилка під час миття вікон. Це чудовий підручний інструмент для тих у кого вікна складаються з багатьох рам між котрими накопичується бруд. На вилку можна намотати вологу ганчірку й акуратно дістати нею навіть в найбільш недоступні місця.
Які ще лайфхаки можна взяти на озброєння?
Є ціла низка порад, дотримуючись яких миття вікон перетвориться у доволі приємний, а головне швидкий процес.
- Мийте вікна завжди у похмуру погоду. Так ви краще бачитимете бруд, а ще вода на вікнах не висихатиме надто швидко й відповідно не будуть утворюватися розводи.
- Готуйте домашні розчини для миття вікон. Не обов’язково купувати готову хімію, адже вдома можна зробити не менш ефективну. Наприклад, гарно працює оцтова вода. Просто змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:3. Міцний чорний чай теж чудово впорається з плямами, особливо якщо мова про жир. А якщо помити вікна пінкою для гоління, то взимку вони не будуть запотівати.
- Витирайте вікна скребком або мікрофіброю. Це найпростіші на найефективніші варіанти. Також можна використовувати й звичайну газету, але нею на жаль, можна зробити на склі подряпини.
В Інтернеті є ще більше цікавих лайфхаків, наприклад, рецепт спрею для глибокого очищення вікон. В складі такого спрею вода, звичайне борошно, оцет та нашатирний спирт. Кажуть цим засобом добре мити не лише вікна, а й будь-які інші скляні поверхні.
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