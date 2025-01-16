Чому під час миття вікон потрібно використовувати вилку: екперти розповіли про цей та інші лайфхаки

Миття вікон — це те з чим стикається практично кожна господиня, як мінімум двічі на рік. Цей процес складно назвати приємним, а особливо якщо вікна великі, від звичайної води залишаються розводи, та й саме вікно складається з багатьох частин, рам, між котрими накопичується бруд, який складно видалити. Експерти зібрали низку корисних лайфхаків для тих, хто хоче мити вікна легко, швидко і до ідеального блиску. Вам знадобиться вилка, та низка інших засобів, які є у кожного вдома.

Що робити з вилкою?

Напевно кожному цікаво, чим може допомогти вилка під час миття вікон. Це чудовий підручний інструмент для тих у кого вікна складаються з багатьох рам між котрими накопичується бруд. На вилку можна намотати вологу ганчірку й акуратно дістати нею навіть в найбільш недоступні місця.

Які ще лайфхаки можна взяти на озброєння?

Є ціла низка порад, дотримуючись яких миття вікон перетвориться у доволі приємний, а головне швидкий процес.

Мийте вікна завжди у похмуру погоду. Так ви краще бачитимете бруд, а ще вода на вікнах не висихатиме надто швидко й відповідно не будуть утворюватися розводи. Готуйте домашні розчини для миття вікон. Не обов’язково купувати готову хімію, адже вдома можна зробити не менш ефективну. Наприклад, гарно працює оцтова вода. Просто змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:3. Міцний чорний чай теж чудово впорається з плямами, особливо якщо мова про жир. А якщо помити вікна пінкою для гоління, то взимку вони не будуть запотівати. Витирайте вікна скребком або мікрофіброю. Це найпростіші на найефективніші варіанти. Також можна використовувати й звичайну газету, але нею на жаль, можна зробити на склі подряпини.

В Інтернеті є ще більше цікавих лайфхаків, наприклад, рецепт спрею для глибокого очищення вікон. В складі такого спрею вода, звичайне борошно, оцет та нашатирний спирт. Кажуть цим засобом добре мити не лише вікна, а й будь-які інші скляні поверхні.