Перейти на Windows 11 с 10 версии станет проще: детали от Microsoft

Microsoft сделала процесс обновления до Windows 11 еще проще. Компания обновила инструменты, которые позволяют пользователям легко проверить, соответствует ли их компьютер требованиям новой операционной системы.

Как это сделать?

Есть два удобных способа:

С помощью специальной программы. Загрузите бесплатную программу PC Health Check с официального сайта Microsoft. Она автоматически проверит ваш компьютер на совместимость с Windows 11 и предоставит подробный отчет.

Через настройки Windows 10. Перейдите в раздел «Обновления и безопасность» в настройках вашей операционной системы. Здесь вы найдете опцию «Проверить наличие обновлений». Если ваше устройство совместимо, система предложит обновиться до Windows 11.

Кстати, искусственный интеллект завоевывает телевизионные экраны: На недавней выставке CES 2025 компании LG и Samsung представили свои новые модели смарт-телевизоров, оснащенные инновационным искусственным интеллектом Microsoft Copilot. Это означает, что просмотр телевидения становится еще более интерактивным и умным.

Что это дает пользователям?

Компания LG добавила специальный раздел, посвященный искусственному интеллекту, и обновила пульт дистанционного управления, сделав его еще более удобным. Благодаря Copilot пользователи смогут легко находить нужную информацию, задавая вопросы на естественном языке. ИИ будет анализировать контекст запроса и предоставлять максимально точные ответы.

Компания Samsung представила технологию Vision AI, которая открывает новые возможности для взаимодействия с телевизором. Благодаря искусственному интеллекту телевизор сможет распознавать объекты на экране и предоставлять дополнительную информацию о них.

Несмотря на активное продвижение Microsoft Edge в операционной системе Windows 11, включая напоминание о безопасности, браузер Google Chrome продолжает лидировать на рынке. По данным Statcounter, на начало 2025 года доля Chrome составляет почти 67%, и этот показатель продолжает расти.

Ежемесячно Chrome добавляет около 0,5% к своей доле рынка, а за год этот показатель достигает 1,65%. Такой успех Google объясняется постоянным развитием браузера и интеграцией новых технологий.

Одной из таких инноваций является Gemini Live, который скоро будет доступен прямо из панели задач Windows 11. Это означает, что пользователи смогут взаимодействовать с этой мощной моделью искусственного интеллекта без необходимости открывать браузер. Сейчас Gemini Live доступен только через мобильные приложения.

Таким образом, конкуренция между Chrome и Edge обостряется. Microsoft пытается привлечь пользователей с помощью агрессивной маркетинговой кампании, а Google отвечает постоянным развитием своего продукта и интеграцией новых технологий.