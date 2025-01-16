Европа начинает отказывать в защите жителям четырнадцати украинских областей

Европейские страны переполнены беженцами из Украины и многие государства уже просто перестали предоставлять украинцам временное убежище. Некоторые страны начали мотивировать людей возвращаться домой дополнительными выплатами, которые украинцы смогут получить после возвращения в Украину. К примеру, такие выплаты в свое время выплачивала Ирландия. Некоторые страны принимают украинцев, но больше не оказывают им никакой социальной поддержки. А некоторые страны, как Норвегия, начинают принимать только беженцев из отдельных украинских областей.

Жители 14 украинских областей больше не могут получить защиту в Норвегии

На днях норвежское правительство заявило, что коллективную защиту больше не смогут получать жители четырнадцати областей. Эти области Норвегия считает относительно безопасными и такими, где можно жить полноценно. К числу таких областей отнесли Черкасскую, Черновицкую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область), Полтавскую, Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Волынскую и Закарпатскую области.

Считается, что эти области меньше всего пострадали от российской агрессии и находятся под полным контролем украинской власти. Если люди проживали в этих областях за последние шесть месяцев, то коллективную защиту в Норвегии они больше получить не могут. Это касается всех лиц, которые будут подавать заявку после 13 января 2025 года, а также всех тех, кто подал заявку еще в сентябре 2024 года, но до сих пор не получил ответа.

Будут исключения из правил

Конечно, Норвегия отмечает, что могут быть случаи, которые будут рассматриваться индивидуально. Все-таки во все эти области регулярно прилетают ракеты и беспилотники. И люди могут не только не чувствовать себя в безопасности, но и в прямом смысле пострадать от массированных атак. Практически в каждой из этих областей живут люди, потерявшие жилье в результате ракетных ударов. Люди, которые смогут доказать, что украинские власти не предоставили им надлежащую защиту, смогут претендовать на коллективную защиту в Норвегии. Правда, попасть в эту категорию лиц будет не просто и это касается только единиц.