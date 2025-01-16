Європа починає відмовляти в захисті жителям чотирнадцяти українських областей

Європейські країни переповнені біженцями з України й багато держав вже просто припинили надавати українцям тимчасовий прихисток. Деякі країни почали мотивувати людей повертатися додому додатковими виплатами, які українці зможуть отримати після того, як повернуться в Україну. Наприклад, такі виплати свого часу виплачувала Ірландія. Деякі країни приймають українців, але більше не надають їм жодної соціальної підтримки. А деякі країни, як от Норвегія, починають приймати лише біженців з окремих українських областей.

Мешканці 14 українських областей більше не можуть отримати захист у Норвегії

Днями норвезький Уряд заявив, що колективний захист більше не зможуть отримувати мешканці чотирнадцяти областей. Ці області Норвегія вважає відносно безпечними й такими, де можна повноцінно жити. До переліку таких областей віднесли Черкаську, Чернівецьку, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область), Полтавську, Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Волинську та Закарпатську області.

Вважається, що ці області найменше на сьогодні постраждали від російської агресії та знаходяться під повним контролем української влади. Якщо люди проживали в цих областях протягом останніх шести місяців, то колективний захист у Норвегії вони більше отримати не можуть. Це стосується всіх осіб, які подаватимуть заявку після 13 січня 2025 року, а також всіх тих, хто подав заявку ще у вересні 2024 року, але до сьогодні не отримав відповіді.

Будуть винятки з правила

Звісно, Норвегія зазначає, що можуть бути випадки, які розглядатимуть індивідуально. Все-таки у всі ці області регулярно прилітають ракети та безпілотники. Й люди можуть не лише не почувати себе у безпеці, а й у прямому сенсі постраждати від масованих атак. Практично у кожній з цих областей живуть люди, які втратили житло внаслідок ракетних ударів. Люди, які зможуть довести, що українська влада не надала їм належного захисту, зможуть претендувати на колективний захист в Норвегії. Щоправда, потрапити в цю категорію осіб буде не просто й стосуватиметься це лише одиниць.