В Україні затвердили розмір допомоги на поховання у 2025 році: чи вистачить принаймні на трунву

В останніх числах грудня Пенсійний фонд України затвердив суму допомоги на поховання. Вона не змінилася і в 2025 році, як і в 2024-му, становитиме 4100 грн. Насправді ж розмір цієї виплати не збільшували ще з 2017 року. Цих коштів не вистачить навіть, щоб придбати трунву.

Кому належить допомога на поховання?

Допомогу у зв’язку зі смертю держава виплачує лише на «застрахованих осіб». Ідеться про громадян, зокрема пенсіонерів, за яких сплачуються чи сплачувалися раніше соціальні внески.

Як визначається розмір допомоги на поховання пенсіонера?

Сума державної допомоги, що виплачується в разі смерті пенсіонера, залежить від типу пенсії, яку він отримував. В 2025 році така допомога остановить:

Для українців, яким пенсію виплачували згідно із законом про забезпечення військових і деяких інших категорій осіб – 3 місячні пенсії, але не менше 13 420 грн;

Для громадян, пенсійне забезпечення яких здійснювалося за законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи іншими законами – 2 місячні пенсії.

Тож, як бачимо, родичам деяких категорій пенсіонерів державної допомоги вистачить не лише на трунву, а навіть на поминки.

Хто може бути отримувачем допомоги на поховання?

Виплати на поховання можуть отримати особи, що його організовують, наприклад родичі чи опікуни. Проте отримувачами цього виду допомоги, можуть стати й сторонні особи, що взяли на себе організацію церемонії.

Як отримати виплати?

Щоб отримати допомогу на поховання особа, яка його організовує повинна звернутися до філії ПФУ за місцем реєстрації померлого з відповідною заявою та пакетом документів. Для цього потрібні такі документи:

Паспорт заявника. Його/її ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть. Витяг з Держреєстру актів цивільного стану чи довідка про смерть пенсіонера. Реквізити банківського рахунку заявника для перерахунку грошей.

Якщо у заявника немає власного банківського рахунку чи карти, допомогу на поховання він може отримати в Ощадбанку з допомогою міжнародної платіжної системи «Швидка копійка». При отриманні йому/їй потрібно буде лише пред’явити свій паспорт та ідентифікаційний код. Варто також пам’ятати, що виплати на поховання можна отримати лише в разі подачі заяви протягом півроку з дати смерті пенсіонера.