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В Україні затвердили розмір допомоги на поховання у 2025 році: чи вистачить принаймні на трунву

Фіксована сума виплати, яка мала б покрити витрати на поховання, ледь перевищує 4 тис. грн.

Дайнеко Наталія16.01.2025

В останніх числах грудня Пенсійний фонд України затвердив суму допомоги на поховання. Вона не змінилася і в 2025 році, як і в 2024-му, становитиме 4100 грн. Насправді ж розмір цієї виплати не збільшували ще з 2017 року. Цих коштів не вистачить навіть, щоб придбати трунву.

Кому належить допомога на поховання?

Допомогу у зв’язку зі смертю держава виплачує лише на «застрахованих осіб». Ідеться про громадян, зокрема пенсіонерів, за яких сплачуються чи сплачувалися раніше соціальні внески.

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Як визначається розмір допомоги на поховання пенсіонера?

Сума державної допомоги, що виплачується в разі смерті пенсіонера, залежить від типу пенсії, яку він отримував. В 2025 році така допомога остановить:

  • Для українців, яким пенсію виплачували згідно із законом про забезпечення військових і деяких інших категорій осіб – 3 місячні пенсії, але не менше 13 420 грн;
  • Для громадян, пенсійне забезпечення яких здійснювалося за законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи іншими законами – 2 місячні пенсії.

Тож, як бачимо, родичам деяких категорій пенсіонерів державної допомоги вистачить не лише на трунву, а навіть на поминки.

Хто може бути отримувачем допомоги на поховання?

Виплати на поховання можуть отримати особи, що його організовують, наприклад родичі чи опікуни. Проте отримувачами цього виду допомоги, можуть стати й сторонні особи, що взяли на себе організацію церемонії.

Як отримати виплати?

Щоб отримати допомогу на поховання особа, яка його організовує повинна звернутися до філії ПФУ за місцем реєстрації померлого з відповідною заявою та пакетом документів. Для цього потрібні такі документи:

  1. Паспорт заявника.
  2. Його/її ідентифікаційний код.
  3. Свідоцтво про смерть.
  4. Витяг з Держреєстру актів цивільного стану чи довідка про смерть пенсіонера.
  5. Реквізити банківського рахунку заявника для перерахунку грошей.

Якщо у заявника немає власного банківського рахунку чи карти, допомогу на поховання він може отримати в Ощадбанку з допомогою міжнародної платіжної системи «Швидка копійка». При отриманні йому/їй потрібно буде лише пред’явити свій паспорт та ідентифікаційний код. Варто також пам’ятати, що виплати на поховання можна отримати лише в разі подачі заяви протягом півроку з дати смерті пенсіонера.

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Дайнеко Наталія16.01.2025
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