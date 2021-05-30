Фахівці розповіли маловідомі факти про SIM-карту, про які ви точно не знади

Маленька пластикова картка, яку ми вставляємо в смартфон або кнопковий телефон для здійснення дзвінків і підключення до інтернету – що може бути в ній цікавого?





Ми знайшли для вас 9 фактів про сім карту, про які ви можливо не знали. Давайте подивимося!

Факти

Абревіатура SIM з англійської мови це – Subscriber Identification Module, що перекладається на українську мову як модуль ідентифікації абонента. Спочатку, абонента і сам мобільний телефон ідентифікували по заводському номеру телефону.

Таким чином тариф і послуги, які надавав оператор зв’язку були прив’язані до певного телефону.

Якщо людина вирішила його змінити, наприклад купивши нову модель, то доводилося йти в офіс оператора і проходити процедуру внесення нового єдиного електронного номера, щоб на новому телефоні знову надавались послуги. Це, іноді було платно, а ще не зручно.

Саме тоді було вирішено створити сім карту, щоб у абонента був окремий номер ідентифікації, а у телефону свій номер, який називається IMEI.

Тепер, при покупці нового телефону, досить було просто переставити сімку, щоб користуватися послугами зв’язку.

3. Основне завдання SIM-карти – це зберігати інформацію про акаунт конкретного абонента.

Це дозволяє переставляти її в будь-який інший телефон продовжуючи використовувати той самий тариф і номер телефону.

4. SIM-карти існують 4-х розмірів:

повнорозмірна SIM-карта, зараз такі вже не використовуються

mini-SIM

micro-SIM

nano-SIM

5. Кожна SIM-карта має свій унікальний серійний номер, він називається integrated circuit card identifier (ICCID). Це перекладається як ідентифікатор вбудованої друкованої карти. Він може складатися з 19 або 20 цифр.

6. Сам номер телефону явно не зберігатися на SIM-картці, він присвоюється їй обладнанням оператора, коли вона реєструється в мережі, це відбувається завдяки ідентифікаційному номеру SIM-карти.

7. Нещодавно з’явилися e-SIM. Це цифрові SIM-карти, які неможливо зламати або втратити як звичайні. Суть в тому, що в деяких сучасних смартфонах вже встановлений чіп e-SIM.

І якщо оператор зв’язку надає таку послугу, то на такий смартфон можна встановити номер без використання фізичної SIM-карти.

У цій технології є багато переваг, наприклад зменшення пластикових відходів і безпека використання, оскільки вона захищена на програмному рівні блокуванням самого смартфона.

8. SIM-карта складається і з наступних компонентів, якщо її розрізати подовжньо, то можна розглянути її структуру:



9. З допомогою SIM-карти оператор і абонент можуть взаємодіяти за допомогою так званих ussd-команд.

Так можна дізнаватися баланс мобільного номера, відключити платні послуги або навпаки, підключити їх.