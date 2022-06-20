8 ознак, за якими можна визначити, що вам потрібен новий смартфон

Якщо ваш пристрій на базі Android почав повільно працювати, а нові програми не запускаються, швидше за все, настав час поміняти телефон.





Купуючи новий смартфон, хочеться вірити, що він прослужить довго. Якісний девайс має пропрацювати щонайменше кілька років. Однак з часом ви помітите, що ваш телефон вже не такий класний, незалежно від того, наскільки дбайливо ви з ним поводилися.

Заміни пристрою не уникнути, якщо він працює повільно, отримав пошкодження або важко порається з більш сучасними програмами. Ось вісім вірних ознак того, що настав час міняти свій старенький Android на новий.

Батарея не тримає заряд

Якщо ваш телефон став швидко розряджатися, це перший сигнал про те, що настав час купувати новий. Можна, звичайно, увімкнути режим енергозбереження, але це не дуже допоможе, якщо пристрій не тримає заряд, як раніше.

Це відбувається через особливості літій-іонних акумуляторів, на яких працюють мобільні телефони. Згодом властивості хімічних компонентів батареї починають падати, і її ємність скорочується. Після кількох сотень циклів заряджання акумулятор втрачає до п’ятої частини (або навіть більше) своєї здатності утримувати заряд. Ось чому важливо не залишати телефон у розетці на ніч. Якщо батарея стала швидше сідати, але ви все одно ставите пристрій на нічну зарядку, то незабаром помітите проблеми в його роботі.

Замість пошуку розетки або надії на пауер-банк, подумайте про те, щоб поміняти свій смартфон або хоча б акумулятор. Якщо виробник все ще продає батарею на вашу модель, це буде найдешевший варіант заміни.

Пристрій занадто повільно працює

Коли користуєшся будь-яким смарт-пристроєм досить довго, починаєш відчувати гальмування у його роботі. На старих моделях програми можуть відкриватися більше кількох секунд, а дисплей реагує на дотики повільніше. Погодьтеся, це дуже дратує.

Оновлення версії Android може підвищити вимоги до ресурсів телефону, а також збільшити навантаження на оперативну пам’ять і процесор. Нові програми, особливо якщо вони є ресурсомісткими, і сучасні ігри теж часто уповільнюють роботу пристрою на Android.

Ще однією проблемою може бути кількість запущених фонових програм. Чим більше програм споживає ресурси у фоновому режимі, тим повільніше працює ваш смартфон. А при заміні пристрою на більш сучасну модель з’являється більше ресурсів для роботи програмного забезпечення, чи то сам Android, чи встановлені програми.

Немає оновлень програмного забезпечення

Нова версія Android зазвичай виходить раз на рік приблизно у вересні та містить нові корисні функції, які лягають тягарем на ресурси вашого пристрою. Однак на нескінченні оновлення не сподівайтесь.

Якщо ви купили новий смартфон преміум класу, можете розраховувати на чотири роки основних оновлень операційної системи. Однак більшість виробників підтримують лише два або три роки оновлень, а це означає, що програмне забезпечення вашого телефону може застаріти раніше, ніж вам хотілося б.

Без оновлення ОС смартфона припиняється оновлення і системи безпеки, внаслідок чого пристрій стає вразливим для кібератак. Якщо ваш телефон настільки застарів, що оновлення більше не надходять, найкращим рішенням буде купити новий.

Не працюють нові додатки

Віртуальна реальність ще тільки зароджується, а для Android вже є кілька відмінних VR-додатків. На жаль, багато з них настільки ресурсомісткі, що просто не ефективно працюватимуть на застарілих смартфонах.

Аналогічно і з іграми для Android. Поліпшення ігрового процесу спричиняють більш високі вимоги до оперативної пам’яті та графічних можливостей пристрою. Якщо смартфон застарів, він працюватиме не так продуктивно.

Щоб перевірити можливості свого телефону, встановіть кілька ресурсомістких програм або ігор і перегляньте, наскільки добре вони працюватимуть. Якщо продуктивність пристрою впаде, очевидно, настав час придбати новий девайс.

Деякі програми закриваються самі по собі

Збої програм – нерідке явище для Android-пристроїв. Іноді проблема в самій програмі (баги чи помилки у дизайні), а іноді – у сумісності вашого смартфона. Наприклад, деякі програми можуть не запускатися на телефонах із застарілою ОС.

Якщо на вашому смартфоні постійно вилітають програми, це може бути ознакою серйознішої проблеми: збої часто трапляються через невідповідність ресурсів пристрою (оперативної пам’яті або процесора) вимогам програми.

Крім цього збої відбуваються, коли на пристрої недостатньо вільної пам’яті, якщо програма часто її використовує. На нових смартфонах саме цю проблему вирішує збільшений обсяг пам’яті.

Недостатня якість камери пристрою

Якщо ви не фотограф і не носите з собою фотоапарат, вам, напевно, важливо мати сучасну камеру на телефоні. На погану камеру гарних знімків, на жаль, не зробити.

Можна, звичайно, скористатися програмами для обробки фотографій, але вони не створять імітацію знімка з високоякісної камери. Ця різниця найбільш помітна на фронтальних камерах, які (у минулому) були гіршими, ніж на задній панелі.

Якщо ви часто фотографуєте, і для вас важлива якість знімків, то новий телефон – це єдиний вихід. Як варіант, подумайте про купівлю старого флагманського смартфона, а не нової бюджетної моделі. Якість фото на першому буде вищою.

Корпус смартфона втратив привабливість

Як би дбайливо ви не поводилися з технікою, ніщо не триває вічно. Якщо смартфон пошкоджений, чи то розбитий екран, чи тріснутий об’єктив камери, дні його служби кінчаються.

Не останню роль грає і природне зношування пристрою. Можливо, ви занадто часто перебуваєте під дощем або занадто сильно натискаєте на кнопки. Буває, що внутрішні компоненти виходять з ладу без жодної видимої причини.

Будь-яке пошкодження рано чи пізно обмежить ефективність роботи вашого телефону, навіть якщо він продовжує функціонувати, і тоді у вас не буде іншого вибору, окрім як придбати новий пристрій.

Дефіцит пам’яті

У сучасних смартфонах на базі Android зазвичай не менше ніж 128 ГБ вбудованої пам’яті. Цього більш ніж достатньо більшості користувачів. Але якщо ви купували телефон три-п’ять років тому, обсяг його пам’яті напевно не більше 64 ГБ, а то й менше, залежно від моделі.

Раніше цього цілком вистачало, але сьогодні, враховуючи збільшення розміру файлів, такий обсяг пам’яті замалий. Камери смартфонів тепер роблять знімки з вищою роздільною здатністю, мобільні ігри більш насичені графікою, а програми для соціальних мереж мають більше функцій, ніж будь-коли.

Все це вимагає багато місця, щоб телефон продовжував працювати без перебоїв.

Смартфон не працює аж занадто довго

Жоден смартфон не може служити вічно, і навіть якщо ви будете обережно з ним поводитися, з роками він просто морально застаріє. Деякі компоненти, такі як акумулятор, мають обмежений термін придатності. А якщо говорити про процесор та камеру, то вони постійно вдосконалюються і на старих пристроях просто старіють.