Названо моделі кращих смартфонів літа 2021 року

Той, хто захоче купити смартфон влітку 2021 року, виявить, що на ринку повно класних моделей, тому вибрати якусь одну вкрай складно. Якщо у вас немає часу самостійно розбиратися в нюансах і особливостях девайсів, читайте статтю до кінця. У ній ми зібрали п’ять найкрутіших пристроїв, представлених на ринку в даний момент.





№5 – Realme GT

Realme GT – продуктивний апарат, оснащений потужним процесором Snapdragon 888 і крутою 120-герцовою AMOLED панеллю. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4500 мАг, підживлюється з 0 до 100% за півгодини завдяки реактивній 65-ватній швидкій зарядці. Ще один козир смарта – крутий зовнішній вигляд.

№4 – iPhone 11

iPhone 11 до цих пір виглядає актуально. У нього потужний процесор Apple A13 під капотом, приємний в повсякденному користуванні 6.1-дюймовий дисплей, міцний корпус із захистом від вологи за стандартом IP68 і відмінна подвійна камера 12 + 12 МП, яка сподобається навіть вимогливим фанатам мобільної зйомки. Все це доповнюється гучними стереодинаміками, що видають об’ємний звук.

№3 – ASUS Zenfone 8

Новинка тайванської компанії однозначно сподобається всім, хто давно шукав собі компактний, але потужний апарат. ASUS Zenfone 8 – єдиний девайс з флагманським процесором Snapdragon 888 на борту, яким реально зручно користуватися однією рукою. При цьому 5.9-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц шикарно підходить для споживання будь-якого контенту.

№2 – OnePlus 9 Pro

Наступник одного з кращих флагманів минулого року вийшов реально крутим. Він пропонує користувачеві 6.7-дюймовий AMOLED дисплей, процесор Snapdragon 888 і просунуту фотокамеру 48 + 50 + 8 + 2 МП, якою займалися фахівці шведської компанії Hasselblad. Також у моделі є 65-ватна швидка зарядка і фірмовий інтерфейс OxygenOS, який багатьма вважається найкращою оболонкою для Android.№1 –

Samsung Galaxy S21 Ultra

Смарт корейців сміливо можна назвати кращим на ринку в даний момент. Крім рядових для флагмана спік у вигляді потужного процесора Exynos 2100, 2К-екрану з частотою оновлення 120 Гц і шикарною квадрокамерою 108 + 12 + 10 + 10 МП у моделі є підтримка стилуса S-Pen, який подарує вам абсолютно інший користувальницький досвід.