Українцям назвали простий спосіб вирахувати “крадіїв” домашнього інтернету

Прикро, коли Wi-Fi з’єднання вдома працює повільно, а винуватцем може бути хтось, хто краде ваш інтернет-трафік, підключаючись до вашого маршрутизатора. Юрій Шарлай, експерт з інформаційної безпеки, поділився з українцями простим способом виявити злодія і запобігти подальшим крадіжкам.

Для початку Шарлай рекомендує провести аудит усіх пристроїв, підключених до вашої Wi-Fi мережі, таких як смарт-телевізори, ноутбуки та смартфони, щоб визначити, чи не є якийсь із них причиною низької швидкості інтернету. Якщо підозра на крадіжку все ще залишається, він пропонує одночасно відключити всі пристрої від мережі і перевірити індикатор на роутері, який показує активне використання.

Якщо індикатор продовжує блимати навіть тоді, коли не підключено жодного пристрою, цілком ймовірно, що хтось краде ваш Wi-Fi. Щоб запобігти подальшим крадіжкам, Шарлай радить створити новий складний пароль, який включатиме цифри, літери, великі та малі літери. Крім того, він рекомендує поставити галочку напроти опції “Заборонити доступ до інтернету всім незареєстрованим пристроям” в інтерфейсі налаштувань роутера і створити реєстрацію з фіксованою IP-адресою для всіх ваших гаджетів.