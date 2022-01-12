Складено свіжий рейтинг кращих смартфонів до 12 тисяч гривень

Серед смартфонів дешевше за 12 000 гривень зустрічається чимало дуже цікавих гаджетів. У сьогоднішній статті зібрані найдостойніші з них.





Незважаючи на вже звичне зростання цін на техніку, на ринку смартфонів дешевше 12 тисяч гривень все ще можна знайти дуже чимало гідних пропозицій. Тут зустрічаються і якісний AMOLED-дисплей, відмінні камери, і потужний процесор, і великий обсяг пам’яті.

Але, звичайно, поєднання всього в одному гаджеті перетворить його на повноцінний флагман, а його вартість набагато перевищить заповітні 12 000. Саме тому подібні смартфони сповнені компромісів, і саме тому нам потрібно знати всі їхні сильні та слабкі сторони, щоб підібрати саме той смартфон, який нам потрібен.

Oppo Reno 5

Екран: 6,4 дюйми, AMOLED, 2400х1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 720G

Пам’ять: 8 Гбайт оперативна / 128 Гбайт постійна

Камери: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальна – 44 Мп

Акумулятор: 4310 мАг

Oppo Reno 5 і в 2022 році залишається чудовим вибором для користувачів, які шукають добре збалансований смартфон із потужною фронталкою. Звичайно, у Oppo вже з’явився свіжіший Reno 6, але він коштує набагато дорожче за попередника, при цьому пропонуючи лише косметичні відмінності на кшталт збільшеної швидкості швидкої зарядки.

За продуктивність смартфона відповідає дуже непоганий чіпсет Snapdragon 720G у компанії з величезними 8 Гбайт оперативної та 128 Гбайт вбудованої пам’яті. Смартфон робить чудові фотографії, а його селфі-камера просто вище за будь-які похвали. Єдине, до чого можна причепитися, це не найвищої частоти оновлення екрана.

Ціна біля 11 000 грн.

Samsung Galaxy A52

Екран: 6,5 дюйми, AMOLED, 2400х1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 720G

Пам’ять: 8 Гбайт оперативна / 256 Гбайт постійна

Камери: 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальна – 32 Мп

Акумулятор: 4500 мАг

Набір камер Samsung Galaxy A52 майже нічим не поступається набагато дорожчому Galaxy A72. А ще він порадує вас надійним захистом від води за стандартом IP67, величезним об’ємом вбудованої пам’яті, яскравим екраном, з яким легко можна працювати під літнім сонцем, і дуже непоганим акумулятором.

Смартфон використовує чіпсет Snapdragon 720G та пропонує приємний дизайн у пастельних тонах без дратівливих деяких яскравих елементів. Є в ньому і NFC-чіп, що полюбився багатьом українцям для безконтактних платежів.

Ціна біля 9 500 грн.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Екран: 6,55 дюйми, AMOLED, 2400х1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 778G

Пам’ять: 8 Гбайт оперативна / 256 Гбайт постійна

Камери: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп, фронтальна – 20 Мп

Акумулятор: 4250 мАг

Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE лише недавно з’явився в Україні. Він пропонує великий набір можливостей за дуже демократичною ціною. До всього іншого, він банально красивий, а особливо нас вразило сніжно-біле забарвлення пристрою, що іскриться на сонці подібно до недоторканого снігового покриття.

Але це саме той випадок, коли яскрава зовнішність лише доповнює не менш яскраву начинку смартфона. Він використовує продуктивний чіпсет Snapdragon 778G у поєднанні з 8 Гбайт оперативної пам’яті та 256 Гбайт внутрішньої пам’яті та оснащується якісним AMOLED-дисплеєм, непоганим набором камер та ємним акумулятором.

Ціна біля 10 000 грн.

Huawei nova 8

Екран: 6,57 дюйми, AMOLED, 2340х1080

Процесор: HiSilicon Kirin 820E

Пам’ять: 8 Гбайт оперативна / 128 Гбайт постійна

Камери: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальна – 32 Мп

Акумулятор: 3800 мАг

Компанія Huawei завжди була хороша в тому, що стосується камер своїх смартфонів та їх однокристальних систем. І це повною мірою стосується Huawei nova 8 з його відмінними камерами і досить спритним, але «малозатратним» процесором. Смартфон приємно тримати у руці, а його AMOLED-екран чудово видно навіть у яскравий день.

Головний мінус гаджета – відсутність сервісів Google, що може не сподобатися багатьом користувачам. Але, якщо цей момент вас анітрохи не бентежить, Huawei nova 8 може стати для вас відмінним вибором.

Xiaomi POCO F3

Екран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400х1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 870 5G

Пам’ять: 8 Гбайт оперативна / 256 Гбайт постійна

Камери: 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, фронтальна – 20 Мп

Акумулятор: 4520 мАг

Ви затятий геймер, але вважаєте покупку флагманського смартфона надто накладною? Тоді Xiaomi POCO F3 створено саме для вас. Це повноцінний ігровий смартфон із потужним субфлагманським чіпсетом, великим обсягом оперативної та вбудованої пам’яті, швидким та яскравим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц та гарним акумулятором.

Але, звичайно, смартфон дешевше 12 000 гривень не може бути ідеальним у всьому. Для того, щоб укластися в такий доступний бюджет, Xiaomi заощадила на камерах POCO F3, і чекати від них якихось чудес точно не варто.

Ціна біля 12 000 грн.