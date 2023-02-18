В Україні стартували продажі OPPO Reno8 T за зниженою ціною

Компанія OPPO почала продажі свого нового смартфона Reno8 в Україні. До 8 березня покупці можуть отримати його за зменшеною ціною – 15 000 грн.

Смартфон OPPO Reno8 T оснащений 6,43-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Усередині пристрою працює 8-ядерний процесор MediaTek Helio G95 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Смартфон має квадрокамеру з головним датчиком на 50 Мп, ширококутним об’єктивом на 8 Мп, макрокамерою на 2 Мп та датчиком глибини на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

OPPO Reno8 T підтримує швидку зарядку з потужністю 50 Вт, яка дозволяє заряджати акумулятор ємністю 4500 мА·год до 100% за 45 хвилин. Також пристрій має NFC, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS та USB Type-C.

Ціна смартфона OPPO Reno8 T в Україні становить 16 999 грн. Однак до 8 березня покупці можуть отримати його за пілотну ціну – 15 000 грн. Оформити попереднє замовлення на пристрій можна на офіційному сайті компанії OPPO та в різних онлайн-магазинах.