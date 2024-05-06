Відомі точні характеристики Google Pixel 8a та його вартість

У мережу потрапили зображення з перерахуванням характеристик смартфона Google Pixel 8a. Крім того, було названо його вартість у Європі.

Як і очікувалося, в основу смартфона ляже процесор Google Tensor G3. Також всередині співпроцесор Titan M2. Об’єм ОЗП дорівнює 8 ГБ, ПЗП – 128 або 256 ГБ. Акумулятор на 4492 мА*год забезпечить 24 години автономності.

У Google Pixel 8a 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 2000 ніт і захисним склом Corning Gorilla Glass 3. Ззаду подвійна камера, з головним 64-мегапіксельним датчиком і 13-мегапіксельним шириком. Фронтальна камера 13-мегапіксельна.

Габарити – 152,1 на 72,7 на 8,9 мм, важить смартфон 188 г. Є захист IP67. Працюватиме новинка під управлінням операційної системи Android 14.