Представлений перший у світі ноутбук із OLED-дисплеєм із частотою 240 Гц

Легендарний американський бренд геймерської електроніки Razer офіційно представив перший у світі ноутбук з OLED-дисплеєм з підвищеною частотою оновлення картинки 240 Гц – модель Blade 15 OLED.





Тут використовується 15,6-дюймова матриця роздільною здатністю Quad HD 2560 × 1440 пікселів з часом відгуку в 1 мс, максимальною яскравістю в 400 ніт і охопленням колірного простору DCI-P3 в 100%. Модель оснащена топовим процесором Intel Core i9-12900H. Це чотирнадцятидерний чіп з тактовими частотами від 3,8 до 5 ГГц.

Відеокарта – RTX 3070 Ti. Razer Blade 15 OLED отримав 32 Гбайт оперативної пам’яті формату DDR5 із частотою 4800 МГц та твердотільний накопичувач ємністю 1 Тбайт. Існує і додатковий слот для підключення ще одного накопичувача формату M.2. Blade 15 OLED надійде у продаж у четвертому кварталі поточного року за ціною від 3499 доларів.