На ринок вийшов «найпотужніший» планшет з можливостями гігантського ігрового комп’ютера

Asus вмістила в корпусі нового планшета ROG Flow Z13 “залізо” ігрового комп’ютера. Він побудований на новітніх процесорах Intel Alder Lake, має 16 ГБ RAM, твердотільний накопичувач на 1 ТБ і відеокарту Nvidia серії 3000. За умовчанням це ігрове рішення, але його можна використовувати для роботи в різному програмному забезпеченні за рахунок ОС Windows 11 і знімної клавіатури з тачпадом.





Ігровий «системний блок із монітором»

Компанія Asus створила унікальний планшетний комп’ютер ROG Flow Z13, орієнтований на геймерів та здатний запускати сучасні відеоігри на дуже високих налаштуваннях графіки. За своєю продуктивністю він не поступається багатьом сучасним ігровим ноутбукам та десктопам, але все його «залізо» вміщується в єдиному з дисплеєм корпусі. CNN називає ROG Flow Z13 “найпотужнішим ігровим планшетом у світі”, а Asus заявляє, що “геймінг на планшетах ще ніколи не був настільки продуктивним”.

Також ROG Flow Z13 придатний для вирішення задач, не пов’язаних із геймінгом. Його продуктивності вистачить для рендерингу фотографій та відеороликів у високій роздільній здатності та 3D-моделей з високим ступенем деталізації. Для спрощення пошуку відповідного програмного забезпечення та запуску ігор Asus встановила на свою новинку ОС Windows 11 у версії Home.

Знімна клавіатура перетворює ігровий планшет на не менш ігровий ноутбук

Комп’ютер може працювати як ноутбук. Для цього до списку його аксесуарів включена знімна апаратна клавіатура з підсвічуванням та тачпадом, але поки неясно, чи входить вона в комплект постачання. Відомо лише, що ROG Flow Z13 – це не концепт, і що його роздрібний продаж повинен розпочатися в першій половині 2022 р. Більш точної дати релізу поки немає, як немає й інформації про рекомендовану вартість планшета.

Не всі версії однаково продуктивні

Для ROG Flow Z13 Asus передбачила три комплектації, що розрізняються за трьома основними параметрами – процесором, відеокартою та обсягом накопичувача. Найбільша базова версія планшета поставляється з 12-ядерним Intel Core i5-12500H на частоті від 2,5 до 4,5 ГГц. За обробку графіки відповідає карта Intel Iris Xe, а штатний SSD вміщує 512 ГБ.

Такий же SSD встановлений і в середній комплектації з Core i7-12700H (14 ядер, частота до 4,7 ГГц). У ній використовується найновіша мобільна відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 із 4 ГБ пам’яті GDDR6.

Можливостей планшета Asus вистачає для роботи у графічних редакторах

Нарешті, у максимальній комплектації встановлено відеоприскорювач Nvidia GeForce RTX 3050 Ti з тими самими 4 ГБ пам’яті GDDR6. Він працює у парі з процесором Core i9-12900H (14 ядер, до 5 ГГц). У цій версії планшет укомплектований 1-терабайтним SSD.

Але все ж таки головне призначення планшета – це саме запуск відеоігор

Всі комплектації Asus ROG Flow Z13 поставляються з процесорами Intel Core 12 покоління, відомим як Alder Lake. Його прем’єра відбулася наприкінці жовтня 2021 р., і це перші для Intel гібридні процесори, що складаються з кластерів ядер із різними характеристиками. За тим же принципом працюють ARM-процесори.

Екран, пам’ять та охолодження

У всіх версіях ROG Flow Z13 споряджений 16 ГБ оперативної пам’яті нового формату LPDDR5-5200 у вигляді двох планок 8 ГБ. Це максимально підтримуваний обсяг.

Кут встановлення планшета налаштовується за допомогою вбудованої підставки

Екран планшета має дуже тонкі рамки та діагональ 13,4 дюйма при роздільній здатності 3840х2400 пікселів та 1920х1200 пікселів у двох інших комплектаціях. В основі лежить матриця IPS формату 16:10. Дисплей сенсорний, має яскравість до 500 ніт і частоту оновлення 120 Гц, хоча з невідомих причин саме в топовій версії цей параметр обмежений на рівні 60 Гц.

У всіх випадках дисплей має глянсове покриття, що має властивість відблискувати і ставати схожим на дзеркало при яскравому природному освітленні. У корпус планшета вбудована підставка, що дозволяє розміщувати його під будь-яким зручним для роботи або гри кутом до горизонту.

За відведення тепла відповідає система охолодження, у складі якої є величезна випарна камера, що закриває 44% площі системної плати. Як термоінтерфейс використовується рідкий метал, а максимальна гучність кулерів при піковому навантаженні на «залізо» не перевищує 35 дБ.

Інтерфейси та живлення

Незалежно від конфігурації ROG Flow Z13 працює від 4-комірчаного літій-іонного акумулятора на 56 Вт-г. Asus не розкриває точний час роботи, лише стверджує, що одного заряду вистачить на цілий день його використання, хоч і невідомо, у якому сценарії.

Підзарядка здійснюється за USB-C. Є підтримка швидкої 100-ватної зарядки, за рахунок якої 50% ємності батареї заповнюються за півгодини.

Портів у Z13 порівняно небагато

Планшет оснащений окремим входом під навушники, слотом під карти microSD та інтерфейсом ROG XG. Він дозволяє підключати зовнішні прискорювачі підвищення продуктивності відеопідсистеми.

Набір роз’ємів передбачає один повнорозмірний порт USB-A 2.0 та два USB-C 3.2 Gen 2. Один використовується для зарядки та виведення зображення на зовнішній екран, а за допомогою другого реалізована підтримка Intel Thunderbolt 4.

Клавіатура підключається окремим магнітним конектором. З бездротових інтерфейсів заявлені Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.2.

Інші характеристики

Планшет Asus ROG Flow Z13 укомплектований сканером відбитків пальців у кнопці включення, двома динаміками з підтримкою Dolby Atmos та трьома мікрофонами. Існує вбудована система придушення шуму, а також 8-мегапіксельна веб-камера, розміщена над дисплеєм, але позбавлена ​​шторки.

Комп’ютер важить 1,18 кг (1,12 кг у базовій комплектації). Його розміри становлять 302х204х12 мм.