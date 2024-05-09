Опубліковані характеристики Nintendo Switch 2: що маємо бід капотом

За даними джерел в митних службах, на які посилається Famiboards, компанії Nvidia та Nintendo розпочали повноцінне виробництво довгоочікуваної консолі Nintendo Switch 2. Цією інформацією поділився на форумі Reddit користувач ezidro3.

Оновлені технічні характеристики

Очікується, що нова консоль матиме:

12 ГБ оперативної пам’яті типу LPDDR 5 з пропускною здатністю 7500 МТ/с, розділеної на два блоки по 6 ГБ

256 ГБ пам’яті для зберігання користувацьких даних за стандартом UFS 3.1

Вбудований мікрофон, хоча його розміщення (корпус консолі або контролери) ще не підтверджено

Для порівняння, оригінальна Nintendo Switch використовує 4 ГБ оперативної пам’яті типу LPDDR4 і модулі eMMC на 32 ГБ або 64 ГБ для зберігання даних.

Офіційне підтвердження

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава підтвердив розробку нової консолі з очікуваною датою виходу до 31 березня 2025 року.