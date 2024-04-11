Представлено смартфон із найяскравішим екраном у світі

Компанія Realme представила бюджетний смартфон GT Neo6 SE, який отримав екран з максимальною на цей момент піковою яскравістю і чип Qualcomm. Про це повідомляє портал iXBT.

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим LTPO OLED-екраном від BOE з роздільною здатністю 1,5K (2780х1264 пікселів) та рекордною локальною (у визначеній зоні) піковою яскравістю 6000 ніт, однак яскравість у звичайних режимах складає 1000 і 1600 ніт. Також заявлено наявність захисту від ШІМ з частотою 2160 Гц і загартованого скла Gorilla Glass Victus 2, що виділяє новинку на тлі конкурентів у середньому сегменті.

За продуктивність GT Neo6 SE відповідає чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, оперативна пам’ять на 8, 12 або 16 ГБ, а також внутрішнє сховище на 256 або 512 ГБ.

В основній камері використовуються датчик Sony IMX882 з роздільною здатністю 50 Мп з оптичною стабілізацією, доповнений ультраширококутним модулем із сенсором IMX355 на 8 Мп. Спереду встановлена селфі-камера з роздільною здатністю 32 Мп.

Акумулятор ємністю 5500 мАг підтримує зарядку потужністю 100 Вт. Серед інших особливостей Realme GT Neo6 SE виділяють підтримку низки ШІ-функцій у системі Realme UI 5.0 на базі Android 14 і управління жестами через фронтальну камеру, наявність ІЧ-порту, потужного вібромотора, NFC, підекранного сканера відбитків пальців, захисту IP65.

Новинку оцінили в Китаї за ціною від 1699 юанів (близько 9 тис. грн.) за версію 8/256 ГБ. Старша модель з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ сховища обійдеться вже в 2399 юанів (близько 13 тис. грн.).