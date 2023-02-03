Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 3 февраля, растущая Луна в Раке дарит чувство безопасности. Некоторым представителям зодиакального круга важно лишь сделать шаг вперед, другим же остановиться и — наоборот — шагнуть назад, чтобы в будущем оказаться на ступень выше. Постарайтесь сосредоточиться на себе, своих желаниях и совсем скоро Вы увидите результат своего внутреннего анализа.

♈ Овен

Овны, настало время отбросить все страхи и сомнения, выйти из зоны комфорта и начать действовать! Импровизируйте, двигайтесь, нарушайте привычные вам правила. Только так вы сможете добиться определенных вершин, которые сейчас, возможно, кажутся какими-то недостижимыми. Поверьте, совсем скоро вы оглянетесь назад и увидите — шаг, сделанный вперед, стал поворотным!

Космический совет: настало время действовать.

♉ Телец

Тельцы, перестаньте бегать по кругу и не получать ничего взамен, не стоит больше с этим мириться, ведь вы достойны большего. Сегодня настал день перевернуть страницу и начать новую главу в своей личной жизни. При этом звезды советуют сосредоточиться на себе, по-прежнему быть преданными и верными себе. Помните, чтобы в жизни появилось что-то новое, необходимо освободить место и избавиться от старого. Действуйте!

Космический совет: начните новую главу в своей личной жизни.

♊ Близнецы

Вы только сейчас начинаете учиться себя любить и, наконец, понимаете — чтобы быть счастливым и находиться в гармонии с собой, необязательно делать хорошо всем окружающим. Теперь первостепенным для вас, Близнецы, становится забота о себе, любовь, принятие себя такими, какие вы есть. Думайте об этом чаще и тогда вера в это с каждым днем будет лишь крепнуть.

Космический совет: откройтесь для любви, заботьтесь о себе и принимайте себя такими, какие вы есть.

♋ Рак

Раки, настало время посмотреть на себя со стороны и восхититься! Обнимите себя, похвалите, сделайте что-то хорошее и приятное для себя, то, что вы раньше готовы были сделать для других. Звезды советуют сосредоточиться на обновлении себя. И помните — то, что мы транслируем во внешний мир, является отражением внутреннего состояния.

Космический совет: восхититесь собой, сделайте что-то хорошее и приятное для себя.

♌ Лев

Львы, настал день принятия и осознания. Возможно, именно сегодня вы поймете, что необходимо преобразовать, чтобы, наконец, засветил свет в конце тоннеля. Процесс исцеления и осознания редко происходит гладко и проходит по ровному пути. Но примите все, как есть, не осуждая никого и не навешивая ярлыков. Кроме того, постарайтесь параллельно хорошо отдыхать и не чувствовать себя разбитым и опустошенным.

Космический совет: настал день принятия и осознания.

♍ Дева

Девы, перестаньте думать, что вы бессильны перед окружающим миром и происходящими сейчас событиями. Оглянитесь назад, вспомните, сколько уже пройдено! Почему вы сейчас думаете, будто бессильны? Опыт, падения, неудачи когда-то научили вас двигаться дальше и преодолевать все трудности. Поэтому сейчас сделайте паузу, шагните назад, наберитесь сил и тогда вы поймете — внутри вас космическая сила. Именно она и вернет вас к жизни!

Космический совет: сделайте шаг назад, чтобы убедиться — внутри космическая сила.

♎ Весы

Весы, настало время провести внутренний анализ, обратиться к своему подсознанию, прислушаться к голосу разума. Если вы хотите жить по-определенному, откажитесь и избавьтесь от того, что больше не играет никой роли, не ведет вперед. Поверьте, у вас внутри есть сила, мужество и мудрость. Именно эти три качества и заставят вас изменить жизнь и стать наконец довольным ею.

Космический совет: займитесь внутренним анализом и прислушайтесь к голосу разума.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня в вас проснулся настоящий искатель. Вы почувствуете, будто хотите узнать что-то больше. Не отказывайте себе в этом: давно хотели прочитать книгу? Берите, читайте. Пройти определенный курс? Смело звоните и записывайтесь. Привлекла медитация? Проведите время наедине с собой. Звезды советуют также написать любовное письмо себе, в котором вы объясните, за что себя любите и какими качествами в себе восхищаетесь.

Космический совет: не игнорируйте свои идеи и желания.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня вы вероятней всего почувствуете, будто упали в яму, из которой выбраться уже не удастся. Но это нормально. Звезды советуют обратиться к своему прошлому опыту. Но торопиться с действиями не стоит, изменения должны быть плавными. И помните, ошибки — не есть что-то плохое, наоборот — они делают человека только сильнее.

Космический совет: не торопитесь действовать, перемены в жизни должны быть плавными.

♑ Козерог

Вы буквально запрограммированы стремиться во что бы то ни стало соответствовать ожиданиям окружающих, пытаться влезть в рамки чего-то общего. Но при этом чувствуете себя не в своей тарелке. Не пытайтесь все-таки стараться понравиться всем и каждому, не вешайте на себя ярлыки. Вы постоянно растете и развиваетесь, и нет ничего зазорного в том, чтобы показаться глупым, не знающим чего-либо. Позвольте себе быть таким, какой вы есть.

Космический совет: перестаньте соответствовать ожиданиям окружающих.

♒ Водолей

Водолеи, вы по-настоящему заслуживаете той жизни, о которой мечтаете и к которой стремитесь. Звезды советуют настроиться и освободить в своем сердце место для действительно вашего. Вы ведь понимаете, о чем идет речь? Именно ради этого и стоит рискнуть, и поставить все на карту.

Космический совет: желания исполнятся нежданно, негаданно.

♊ Рыбы

Рыбы, вы достойны любви, о которой мечтаете. Но перед этим стоит открыться и освободить место для действительно вашего. Звезды подсказывают, что ваши духовные наставники также активно вам помогают для достижения желаемого. Кроме того, сегодня возможно еще более глубокое погружение в психологию. Прислушайтесь к интуиции, даже если вам на ум приходит что-то невероятное.

Космический совет: позвольте себе любить.