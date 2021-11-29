Чорне Різдво: названо знаки зодіаку, яким не пощастить на свята

Хто ж не любить Новорічні та Різдвяні свята. Скільки б років нам не було, ми завжди із замиранням серця чекаємо цього чудового періоду, сповненого радістю, яскравими емоціями та справжніми чудесами.





Та деяким знакам зодіаку на зламі 2021 та 2022 року доведеться проковтнути гірку пілюлю невдачі. Безтурботний святковий період їм зіпсують величезні проблеми із грошима. Кому ж на Різдво чекати біди, та чи можливо відвернути “навіщовані” зірками неприємності?

Овен

Народженим під цим сузір’ям астрологи рекомендують бути особливо уважними у період із 19 грудня до 28 січня. Увесь цей час Овни фактично балансуватимуть над прірвою. Напружений емоційний стан представників знаку може стати приводом для серйозної сварки з близькими, чи колегами на роботі. Тому під час зимових свят їм варто поберегти нерви та спробувати сконцентруватися на позитивних думках. Позатим важливо як слід контролювати в цей гарячий період свої витрати. Адже надемоційність Овнів цілком може спровокувати їх до необдуманих вчинків та призвести до втрати великої суми грошей.

Терези

Для Терезів магічний святковий час супроводжуватиметься необхідністю спілкуватися з людьми, яких навіть бачити не хочеться. Тож спокійним представникам цього знаку буде вкрай складно розслабитися та позбутися своїх негативних емоцій. Сварок і скандалів уникнути точно не вдасться. Не варто в цей період робити будь-які інвестиції чи великі покупки. Існує ризик позбутися заощаджень через витрату, зроблену виключно «на емоціях».

Скорпіон

Вже з 18 грудня у Скорпіонів розпочнеться справжня «чорна смуга». Розчарування підстерігатимуть представників знаку на кожному кроці, тож потрібно зберігати пильність та не довіряти малознайомим людям. У робочій сфері також не все буде йти гладко. Скорпіони ризикують «провалити» важливий проект та втратити чималі гроші.