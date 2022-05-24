В Україні запрацював «фейковий» сайт ПриватБанку: можна втратити всі гроші

Клієнтів державного ПриватБанку попередили про небезпечну схему, з допомогою якої їх намагаються обдурити. Шахраї створили «фейкову» сторінку, на яку заманюють українців нібито з метою перевірки їх даних для нарахування державної допомоги. Отримавши необхідну інформацію, зловмисники обкрадають рахунки клієнтів.





У прес-службі ПриваБанку розповіли, що шахраї 23 травня почали за допомогою соціальних мереж поширювати повідомлення про «перевірку карток». Людей переконували в необхідності проходження такої звірки даних для отримання державних виплат.

Клієнтам пропонували перейти за вказаним у повідомленні посиланням, яке вело просто на підробний сайт зловмисників. Метою цього ресурсу був збір інформації для входу в особистий кабінет користувача на сайті або в додатку банку.

Наразі керівництво Привату вже звернулося по допомогу до правоохоронців. Відповідні державні органи повинні найближчим часом ліквідувати шахрайський ресурс та всі його можливі аналоги.

Клієнтам ПриватБанку наголосили, що вся інформація стосовно виплат від держави повідомляється лише за допомогою офіційних ресурсів. Тож не варто реагувати на підозрілі повідомлення чи переходити за невідомими посиланнями, адже таким чином можна лише за кілька кліків подарувати зловмисникам всі свої заощадження.

Нагадаємо, що схожі шахрайські схеми до клієнтів українських банків застосовують вже не вперше. Проте під час-війни кількість такий випадків суттєво зросла. Злочинці використовують тему надання матеріальної допомоги переселенцям в якості способу заманити українців на власноруч створені «фейкові» сайти та отримати дані їхніх карток.

Зокрема нещодавно одну з клієнток Привату шахраї обікрали більш ніж на 40 тис. грн. Жінка піддалася на обман та сама «озброїла» злодія всією необхідною інформацією для входу в свій обліковий запис. В результаті залишилася без грошей на карті та ще й із величезним кредитом.