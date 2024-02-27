PlayStation 5 зламали. На ній уже навчилися запускати ігри з PS1

Ентузіаст під псевдонімом Markus96 створив емулятор, що дає змогу запускати класичні ігри з PS1 на зламаних консолях PS5.

Програма, розроблена ним, являє собою вдосконалену версію PSX2 для PS4, адаптовану для роботи з новим поколінням приставки Sony.

У новому варіанті емулятора значно поліпшено підтримку ігор для PS1, захищених системою libcrypt. Крім того, до додатка включено скрипт merge_bin, що дає змогу об’єднувати кілька bin-файлів для використання з PSX2 PS5.

Образи PS1-ігор представлені у форматі PKG, який раніше вже запускався на PS4. Деякі ігри вимагають ключ для створення PKG-файлу, який можна отримати на спеціальному веб-сайті, доступному з програми.

Емулятор також дає змогу користувачеві налаштовувати ігровий процес, включно з графічними налаштуваннями та частотою оновлення.

Однак для запуску утиліти потрібна зламана версія PS5 з прошивкою не вище 4.51.