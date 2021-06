Огляд Ratchet and Clank: Rift Apart – кращі пригоди на PS5

Ratchet and Clank: Rift Apart — це одна з тих рідкісних ігор, яка стійко асоціюється зі щасливими вихідними дитинства: прокидаєшся зранку, вмикаєш улюблений канал мультфільмів, і дивишся їх, снідаючи смачними бутербродами з чаєм. Одна карколомна подія змінює іншу, в вухах свистить вітер від шаленої швидкості на рейці, наступають орди гидких ворожих сил з кумедною зброєю, а герой встигає з всім цим розібратись і ще шмигнути в інший вимір, використовуючи просторовий гарпун. Втомились? Потрібна пауза? Сходіть в магазин за апгрейдами, або спокійно обстежте локацію, можливо знайдете якусь колекційну річ. А тим часом не забувайте насолоджуватись прекрасним дизайном ігрового світу, найпухнастішою пухнастістю Ретчета і полірованим блиском Кланка.





Цього разу, динамічна двійка героїв має подолати справді великі труднощі. Доктор Нефаріус захопив мобільний генератор простору, і тепер світ, до якого всі так звикли, знаходиться під загрозою просторової катастрофи. Злий геній скористався генератором, хаотично створив численні розломи в інші виміри, розділив хоробру парочку і знищив пристрій. Це прекрасна зав’язка для міжвимірного божевілля, з яким ми зустрінемось далі і хитрий спосіб представити нам Рівет, напарницю Ретчета у світі, де панує удосконалений доктор і імператор Нефаріус. Зброя тут буде великою, а ефект від неї очікувано безглуздим.

Пригоди чекають на тебе

З розвитком сюжету ви будете грати то за Ретчета, то за Рівет. Ви помандруєте до різних планет і постараєтесь створити новий генератор простору, щоб зупинити крах… всього навколо вас. В грі є основна сюжетна лінія з побічними квестами, які ви точно захочете виконати, бо Insomniac Games дуже постаралась над тим, щоб порадувати вас візуалізацією. Крім того, ви збиратимете раританіум, щоб покращити зброю, і золоті болти, щоб відкривати різні додаткові опції, наприклад, візуальні ефекти. Також ви зустрінете невеликі локації в інших вимірах і загадки, вирішивши які, ви отримаєте нову броню для Ретчета і Рівет. Кланк братиме участь в логічних головоломках в стилі лемінгів, де йому треба провести собі-подібних роботів через смугу різних перешкод. Маленький робот Глітч ремонтуватиме зламані комп’ютери: героя перенесуть в міні-локацію, де він знищуватиме ворогів і нейтралізуватиме фаєрволи. Відверто кажучи, ця гра нафарширована активністю з різними механіками, як кількаповерховий торт.

Різномаїття механік стосується також основної лінії гри. Кожна планета має свою емоційну атмосферу і світ, а гра щоразу підкидатиме нові можливості для його вивчення. Ви будете ширяти в небі на динозаврі, або ж злітати в небо, використовуючи реактивні черевики, і за допомогою гарпуна будете намагатись проникнути на древні гірські стежки до того, як вони зникнуть. Нам особисто сподобалось пробиратись через моторошну космічну станцію, яку переслідувало велике зло. Нам вдалось безпечно пройти цю локацію, використовуючи стрибки між вимірами.

В грі ми зустріли лише два вагомих баги: в одному з побічних завдань кілька ворогів застрягли на краю провалля з лавою, а на іншому рівні противник застряг за зачиненими дверима. Їх було чути, але не було видно. Тому ми не могли їх знищити, щоб сюжет рушив далі. Трохи проклять у бік ворогів і кілька рестартів з контрольної точки дозволили знищити ворога до того, як ці кляті двері зачиняться. Гра кілька раз зависала, але достатня кількість контрольних точок і швидке завантаження рівнів згладили загальне враження. Було б добре, якби гру відполірували до блиску і всі ці баги поправили патчем, але якщо ви застрягнете десь, заради Бога, перевіряйте розломи з лавою.

Ласкаво просимо на парад зброї

Звичайно, серія цих ігор завжди славилась зброєю. Ми досі сумуємо за диско-пушкою Грувітрон з Ratchet and Clank Future: Tools of Destruction. Рукавиця-поливалка посідає в нашому рейтингу лише друге місце. Вона стріляє лійками, які напором води перетворюють ворога на шикарний декоративний кущ з квіточками, і коли його гамселиш ключем, з нього дуже романтично падають листочки… Можна отримати неабияке задоволення, поступово перетворюючи небезпечний гігантський космічний корабель на садок вишневий коло хати. Зброя в грі призначена не лише для видовищ: чим більше граєш, тим більше усвідомлюєш те, яку стратегію слід використати для удосконалення зброї і правильного її вибору для правильного побоїща. Мова не йде про тактику, подібну до Counter-Strike, ви можете проходити гру просто стріляючи у ворогів, але часом потрібно вибрати правильну зброю, щоб не програти в найбільш незручному для себе місці. Просторовий гарпун дасть вам можливість проникати у розколи вимірів на полі бою, швидко переміщуватись за спину ворогів, ухилятись від мегаатак і досягати віддалених платформ зі швидкістю натискання однієї кнопки.

Хочеться по-дружньому потиснути руку Insomniac Games за те, що гру необов’язково проходити з примусовим розблокуванням всієї зброї. Нам сподобалось збирати золоті болти і ми розбивали майже всі ящики, але нам вдалось уникнути збору шмоту і зброї для Рівет і Ретчета (інвентар у них один на двох), і не полювати навмисне за болтами у таємних закутках рівнів. Ми виконували побічні завдання, ганяли по головних рівнях і змогли пройти гру, особливо нічого не відкриваючи. При цьому, це не та гра, де все найкраще приховано від гравця.

Красуня і робот

Навіть, якщо ви носитесь по рівнях з величезною швидкістю, гра завжди виглядатиме чіткою. Ми могли б навіть назвати її заїждженим словом “мультик”, але і світ, і герої дійсно заслуговують на таку назву. Серія цих ігор завжди була еталоном, який показував на що здатні ексклюзиви PlayStation в поєднанні з потужностями нової консолі, а Ratchet and Clank: Rift Apart підтримує цю традицію. Герої яскраві і виразні, світ багатий на текстури і деталі незалежно від планети. Ми часто знаходили колекційні артефакти лише тому, що мандрували по локації, щоб насолодитись її краєвидами. У грі також чудова підтримка адаптивних тригерів контроллера DualSense: його віддача при пострілах чи діях посилає сигнали, до яких ви підсвідомо звикаєте. Якщо ви стрілятимете, то відчуєте спротив під тригером і одразу зрозумієте, що продовження натискання збільшить силу вашого пострілу. Ми — фанати того, як працює тактильна віддача в PS5, а Ratchet and Clank: Rift Apart — це ще одне підтвердження її неперевершеної реалізації.

Крім того, гра дуже затягує своїм сюжетом, а не тільки красивою картинкою і механікою. Нам завжди подобались ломбакси і їх коронний удар, але в серії цих ігор ми, як правило, ганялись за відкриттям чергової нової зброї. Однак цього разу, гра нас повністю захопила, особливо коли, в сюжетній лінії з’явилась депресивна роботесса Кіт. Її сонячний жовтий корпус в поєднанні з похмурим чорним настроєм є уособленням нашого часу, і ми щиро бажали, щоб у неї все було добре. Складається враження, ніби творці з Insomniac Games взяли репліки героїв з останніх фільмів Marvel, залишивши хитрий баланс анімаційного погрому та емоційних виграшів. Нас ця серія досить сильно затягнула, і ми сподіваємось, що незабаром побачимо продовження пригод цієї казкової четвірки.

ПЕРЕВАГИ

Сюжет, який зачіпає за живе

Багато різних можливостей, щоб розважитись

Страшенно красивий ігровий світ

НЕДОЛІКИ