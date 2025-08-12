Свободное пользование 5G: «Киевстар» сделал очередной шаг навстречу абонентам

«Киевстар» предоставил абонентам, находящимся за границей доступ к 5G. С 21 июля украинцы могут пользоваться Интернетом нового поколения даже в роуминге. В настоящее время услуга доступна в 15 странах, среди которых Польша, Румыния, Великобритания и Италия.

Каковы условия пользования 5G в роуминге?

Интернет 5-го поколения, отличающийся значительно более высокими показателями качества и скорости, доступен абонентам роуминга без какой-либо дополнительной платы. Использование этой услуги никоим образом не влияет на цену пакета или абонплату за месяц. Более того, абонентам не нужно существенно изменять настройки своего смартфона, чтобы подключиться к 5G.

Чтобы начать пользоваться интернетом нового поколения, достаточно:

иметь смартфон, поддерживающий технологию 5G;

находиться в зоне покрытия 5G;

иметь цифровую карту eSIM или активную 4.5G (USIM);

войти в настройки телефона и выбрать сеть 5G.

Предоставить своим абонентам за границей доступ к 5G «Киевстар» удалось благодаря сотрудничеству с иностранными сотовыми операторами, которые уже используют эту технологию и имеют собственную 5G-сеть.

Почему абоненты «Киевстар» продолжают пользоваться своими номерами за границей?

В офисе оператора также отметили, что большинство абонентов не отказываются от своего основного номера, даже находясь за границей годами. И неудивительно, ведь благодаря услуге «Роуминг как дома» от «Киевстар» пользоваться своим украинским номером абонентам гораздо выгоднее, чем платить местным операторам.

«Роуминг как дома» позволяет звонить, посылать СМС и пользоваться мобильным интернетом по таким же тарифам, как в Украине. Нужно только вовремя оплатить пакет услуг и можно чувствовать себя как дома.

Именно благодаря таким выгодным условиям на сегодняшний день услугой «Роуминг как дома» воспользовалось почти 3 млн. абонентов «Киевстар». В течение месяца они использовали в среднем 7 ГБ мобильного интернета и около 150 мин на двенцы, 85% из которых находились в сети оператора.