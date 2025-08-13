З 26 серпня ніякого 3G: частина абонентів «Київстар» відчує різку зміну якості обслуговування

Наприкінці серпня «Київстар» вимкне мережу 3G у деяких регіонах України. Про це оператор попередив на своєму офіційному сайті. Зміни торкнуться абонентів, що мешкають на Львівщині та Дніпропетровщині. Замість інтернету 3-го покоління вони отримають дещо значно краще.

Для чого «Київстар» вимикає 3G?

Відключення мережі 3G в деяких регіонах України відбудеться через перерозподіл частот діапазону 2100 МГц. Зараз ці частоти використовуються для забезпечення доступу до інтернету 3-го покоління. Натомість «Київстар» хоче перерозподілити їх на розвиток 4G-мережі. Адже 4G – це більш сучасна технологія, яка забезпечує значно вищу якість та швидкість інтернету.

Коли в абонентів зникне 3G?

Мешканці Львівщини та Дніпропетровщини більше не зможуть під’єднатися до мережі 3G з 26 серпня 2025 року. У операторі пояснили, що відмова від старих технологій – це черговий крок до покращення характеристик мобільного інтернету. А ще відключення 3G дасть можливість «Київстар» підготуватися до наступного етапу модернізації телекомунікаційної інфраструктури – запуску 5G.

Які населені пункти залишаться без 3G?

Заміна 3G на 4G відбудеться у кількох населених пунктах Львівської та Дніпропетровської областей.

Львівщина: Дрогобич Трускавець, Стрий, Шептицький, Борислав.

Дніпропетровщина: Дніпро, Кам’янське та Кам’янський район, Самар та Самарівський район, Підгороднє, Вільногірськ, Слобожанське.

Вже з 26 серпня мешканці усіх цих міст та містечок зможуть підключитися лише до 4G-мережі.

Чи вплине поява 4G на тарифи?

Вартість послуг «Київстар» для абонентів, що перейдуть із 3G на 4G, жодним чином не зміниться. Вони зможуть користуватися інтернетом за ціною, передбаченою їх тарифним планом. І не важливо, чи це буде інтернет 3G чи 4G.

Натомість якість послуг суттєво зросте. Зокрема швидкість з’єднання, за словами представників «Київстар», збільшиться у кілька разів. Та й якість мобільного інтернету стане відчутно кращою.

Чи потрібно переналаштовувати телефон для 4G?

У «Київстар» абонентів також попередили, що для користування інтернетом 4G їм потрібно активувати дану функцію на своєму смартфоні. Це можна зробити керуючись простою інструкцією від оператора.

Крім того користувачам, SIM-карти яких не підтримують 4G, необхідно замінити їх на сучасніші USIM. Ця послуга абсолютно безкоштовна і доступна в будь-якому офіційному магазині оператора.