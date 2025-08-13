С 26 августа никакого 3G: часть абонентов «Киевстар» ощутит резкое изменение качества обслуживания

В конце августа «Киевстар» выключит сеть 3G в некоторых регионах Украины. Об этом оператор предупредил на своем официальном сайте. Изменения коснутся абонентов, проживающих на Львовщине и Днепропетровщине. Вместо интернета 3-го поколения они получат гораздо лучше.

Для чего «Киевстар» выключает 3G?

Отключение сети 3G в некоторых регионах Украины произойдет из-за перераспределения частот диапазона 2100 МГц. Сейчас эти частоты используются для обеспечения доступа в Интернет 3-го поколения. «Киевстар» хочет перераспределить их на развитие 4G-сети. Ведь 4G – это более современная технология, которая обеспечивает гораздо более высокое качество и скорость интернета.

Когда у абонентов исчезнет 3G?

Жители Львовщины и Днепропетровщины больше не смогут подключиться к сети 3G с 26 августа 2025 года. В операторе объяснили, что отказ от старых технологий – это очередной шаг к улучшению характеристик мобильного интернета. А еще отключение 3G позволит «Киевстару» подготовиться к следующему этапу модернизации телекоммуникационной инфраструктуры – запуску 5G.

Какие населенные пункты останутся без 3G?

Замена 3G на 4G состоится в нескольких населённых пунктах Львовской и Днепропетровской областей.

Львовщина: Дрогобыч Трускавец, Стрый, Шептицкий, Борислав.

Днепропетровщина: Днепр, Каменское и Каменский район, Самар и Самаровский район, Подгородное, Вольногорск, Слобожанское.

Уже с 26 августа жители всех городов и городов смогут подключиться только к 4G-сети.

Повлияет ли появление 4G на тарифы?

Стоимость услуг Киевстар для абонентов, которые перейдут с 3G на 4G, никоим образом не изменится. Они смогут пользоваться Интернетом по цене, предусмотренной их тарифным планом. И не важно, будет ли это интернет 3G или 4G.

А качество услуг существенно возрастет. В частности, скорость соединения, по словам представителей «Киевстар», увеличится в несколько раз. Да и качество мобильного интернета станет ощутимо лучше.

Нужно ли перенастраивать телефон для 4G?

В «Киевстаре» абонентов также предупредили, что для использования интернета 4G им нужно активировать данную функцию на своем смартфоне. Это можно сделать, руководствуясь простой инструкцией от оператора.

Кроме того, пользователям, SIM-карты которых не поддерживают 4G, необходимо заменить их на более современные USIM. Эта услуга абсолютно бесплатна и доступна в любом официальном магазине оператора.