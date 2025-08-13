Топ-спеціалісти післявоєнної України: представники цих професій точно не залишаться без роботи

У майбутньому ринок праці України суттєво зміниться. Зокрема після війни країна потребуватиме спеціалістів, що сприятимуть відновленню всіх секторів економіки. Крім того затребуваними будуть фахівці соціальної галузі, адже економічні та соціальні зміни збільшать важливість людського фактору. У Державній службі зайнятості розповіли, кому буде найлегше знайти роботу в перші роки після завершення війни в Україні.

IT-спеціалісти залишаться у топі

Як зазначила директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк, після настання миру найбільшою популярністю в Україні користуватимуться спеціалісти технологічної сфери. Зокрема роботодавці активно шукатимуть фахівців в області аналізу даних, а також тих хто спеціалізується, на автоматизації виробничих процесів та розробці інноваційних рішень.

Згідно з прогнозом Всесвітнього економічного форуму, вже зовсім скоро в Україні з’явиться чимало вакансій для:

спеціалістів з машинного навчання;

фахівців з фінансового інжирінгу;

аналітиків віртуальної і доповненої реальності;

розробників DataOps.

Популярністю на ринку праці користуватимуться й інші IT-спеціалісти, що вміють працювати зі штучним інтелектом та великими об’ємами даних. Адже майже всі галузі економіки зараз намагаються перейти на автоматизовані процеси і потребують кадрів, які володіють відповідними знаннями та готові сміливо впроваджувати нові технологічні рішення.

Робота з людьми стане актуальною як ніколи

Незважаючи на розвиток технологій, людський фактор у післявоєнній Україні відіграватиме надзвичайно істотну роль. Так, за словами Юлії Жовтяк, особливо цінними вважатимуться спеціалісти, що працюють з людьми, дбають про їх ментальний стан та добробут. Ідеться про такі професії:

тренер;

викладач;

лікар;

медсестра/медбрат;

реабілітолог;

соціальний працівник;

спеціаліст із професійного розвитку чи так званий коуч.

Популярність цих професій перш за все пов’язана із поступовим старінням нації, зростання психологічного та соціального навантаження на людей, а також поширеністю у післявоєнній Україні такого явища, як ПТСР.

Робітники також не залишаться без діла

Потреба у робітничих спеціальностях в умовах відновлення країни буде досить високою. Зокрема активно розвиватимуться промислова та будівельна галузі, а також аграрний сектор. Україна потребуватиме чимало:

будівельників;

водіїв;

токарів;

електрогазозварників;

працівників харчової промисловості;

спеціалістів з обслуговування верстатів з програмним керуванням.

Усі ці фахівці будуть необхідні країні для відновлення зруйнованих будівель, відродження промисловості та чимшвидшого досягнення економічного добробуту.