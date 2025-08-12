Вільне користування 5G: «Київстар» зробив черговий крок назустріч абонентам

«Київстар» надав абонентам, що перебувають за кордоном доступ до 5G. З 21 липня українці можуть користуватися інтернетом нового покоління навіть у роумінгу. Наразі послуга доступна у 15 країнах, серед яких Польща, Румунія, Велика Британія та Італія.

Які умови користування 5G у роумінгу?

Інтернет 5-го покоління, що відрізняється значно вищими показниками якості та швидкості, доступний абонентам роумінгу без будь-якої додаткової плати. Користування цією послугою жодним чином не впливає на ціну пакету чи абонплату за місяць. Ба більше, абонентам не потрібно суттєво змінювати налаштування свого смартфону, щоб підключитися до 5G.

Щоб почати користуватися інтернетом нового покоління, достатньо лише:

мати смартфон, що підтримує технологію 5G;

знаходитись в зоні покриття 5G;

мати цифрову картку eSIM або активну 4.5G (USIM);

зайти налаштуваннях телефону та обрати мережу 5G.

Надати своїм абонентам за кордоном доступ до 5G «Київстар» вдалося завдяки співпраці з іноземними стільниковими операторами, які вже використовують цю технологію та мають власну 5G-мережу.

Чому абоненти «Київстар» продовжують користуватись своїми номерами за кордоном?

У офісі оператора також зазначили, що більшість абонентів не відмовляється від свого основного номера, навіть перебуваючи за кордоном роками. І не дивно, адже завдяки послузі «Роумінг як вдома» від «Київстар» користуватися своїм українським номером абонентам значно вигідніше, ніж платити місцевим операторам.

«Роумінг як вдома» дозволяє дзвонити, надсилати СМС та користуватися мобільним інтернетом за такими ж тарифами, як в Україні. Потрібно лише вчасно оплатити пакет послуг і можна відчувати себе як вдома.

Саме завдяки таким вигідним умовам станом на сьогодні послугою «Роумінг як вдома» скористалося майже 3 млн. абонентів «Київстар». Протягом місяця вони використовували в середньому 7 ГБ мобільного інтернету та близько 150 хв на двінки, 85% з яких були у мережі оператора.