Украинских водителей начали штрафовать из-за неправильных колес: какая сумма штрафа

Согласно ПДД, в Украине запрещено ездить на авто с шинами несоответствующего типоразмера. Однако водители часто пренебрегают этим правилом, ставя в приоритет стильный облик своего авто. При этом автовладельцы не учитывают, что такой тюнинг может стоить им немалого штрафа. А еще неподходящие диски и шины значительно ухудшают технические и безопасные характеристики авто.

Каков штраф за неподходящие колеса?

Согласно пункту 31.4.5 ПДД, эксплуатация колес, не соответствующих автомобилю по размеру или погрузке, строго запрещена. За нарушение этого правила водитель может быть наказан по статье 121 КУоАП:

за первое нарушение – штраф от 340 до 680 грн;

за второе нарушение в течение года – временная конфискация авто или изъятие водительского удостоверения на срок до 6 месяцев.

Но это еще далеко не все риски, которые влечет за собой установка колес неправильного типоразмера. Кроме штрафа или лишения прав, езда на колесах, не соответствующих модели авто, может стоить водителю даже жизни. Не говоря уж о безопасности других участников дорожного движения.

Каковы риски установки неправильных колес?

Диски большого радиуса и низкопрофильные шины могут изрядно «испортить» технические характеристики машины. В частности:

ухудшается амортизация, что особенно важно при движении по неровным участкам дороги;

увеличивается нагрузка на подвеску, рулевой механизм и тормоза, ускоряя капитальный ремонт автомобиля;

заметно увеличивается потребление топлива, заставляя водителя тратить все больше средств на заправку.

Значительное ухудшение технических характеристик, прежде всего, влияет на безопасность эксплуатации авто. Именно поэтому ведущие автомобильные эксперты советуют в погоне за эстетикой не забывать о рекомендациях производителя. Ведь, выбирая для определенных автомобилей конкретные типоразмеры дисков и шин, инженеры прежде всего учитывают баланс динамики, погрузку, стабильность и другие характеристики транспортного средства, влияющие на его общую безопасность.