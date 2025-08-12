Українських водіїв почали штрафують через неправильні колеса: яка сума штрафу

Згідно з ПДР в Україні заборонено їздити на авто із шинами невідповідного типорозміру. Однак водії часто нехтують цим правилом, ставлячи в пріоритет стильний вигляд свого авто. При цьому автовласники не зважають на те, що такий тюнінг може коштувати їм чималого штрафу. А ще непідходящі диски та шини значно погіршують технічні й безпекові характеристики авто.

Який штраф за невідповідні колеса?

Згідно з пунктом 31.4.5 ПДР, експлуатація коліс, що не відповідають автомобілю за розміром чи навантаженням, суворо заборонена. За порушення цього правила водій може бути покараний за статтею 121 КУпАП:

за перше порушення – штраф від 340 до 680 грн;

за друге порушення протягом року – тимчасова конфіскація авто або вилучення водійського посвідчення на термін до 6 місяців.

Але це ще далеко не всі ризики, які тягне за собою встановлення коліс неправильного типорозміру. Окрім штраф чи позбавлення прав, їзда на колесах, що не відповідають моделі авто, може коштувати водію навіть життя.

Які ризики встановлення неправильних коліс?

Диски завеликого радіусу та низькопрофільні шини можуть добряче «зіпсувати» технічні характеристики машини. Зокрема:

погіршується амортизація, що особливо важливо під час руху по нерівних ділянках дороги;

збільшується навантаження на підвіску, кермовий механізм та гальма, прискорюючи капітальний ремонт автомобіля;

помітно збільшується споживання палива, змушуючи водія витрачати чимраз більше коштів на заправку.

Значне погіршення технічних характеристик перш за все впливає на безпеку експлуатації авто. Саме тому провідні автомобільні експерти радять у погоні за естетикою не забувати про рекомендації виробника. Адже, вибираючи для певних автівок конкретні типорозміри дисків та шин, інженери перш за все враховують баланс динаміки, навантаження, стабільність та інші характеристики транспортного засобу, що впливають на його загальну безпеку.