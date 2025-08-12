Билеты на вес золота: на популярных направлениях «Укрзализныци» на 1 место претендует по 8 пассажиров

В августе в Украине зафиксировали рекордный спрос на ж/д билеты. На наиболее популярные поезда удается попасть только 1 пассажиру из 5-8 желающих. Билеты на них разлетаются как только «Укрзализныця» открывает продажу.

На какие поезда билеты приобрести тяжелее всего?

Как отметили в «Укрзализныце», наибольшим спросом в период с 4 по 10 августа пользовались поезда направления Киев – Львов. На 20 912 мест претендовали 160 048 пассажиров. Также в список самых популярных направлений вошли:

Киев – Одесса – на 19 020 мест 100 959 пассажиров;

Киев – Харьков – на 18 528 мест 70 400 пассажиров;

Киев – Перемышль – на 22 814 мест 67 147 пассажиров;

Киев – Днепр – на 11 682 мест 57 700 пассажиров.

Каковы причины дефицита билетов?

В «Укрзализныце» объяснили, что такой ажиотаж на билеты связан прежде всего с:

наступлением августа, являющегося одним из пиковых периодов перевозок;

сокращением парка вагонов, что происходит значительно быстрее, чем его пополнение.

По словам представителей компании, подвижной состав постепенно устаревает. Многие вагоны за последние годы достигли своих предельных сроков эксплуатации. Кроме того, «Укрзализныця» постоянно теряет подвижной состав из-за вражеских обстрелов. А на ремонт и восстановление вагонов нужны немалые средства, которые во время войны очень трудно найти.

Как в «Укрзализныце» пытаются справиться с проблемой?

Чтобы исправить ситуацию и увеличить количество доступных мест, в Укрзализныце постоянно ищут пути к финансированию. Хотя средств государственного и местных бюджетов на ремонт вагонов критически не хватает.

Также перевозчик пытается оптимизировать эксплуатацию имеющегося подвижного состава. Большинство поездов почти не «отдыхает». Только прибывая к месту назначения, они сразу отправляются в обратную дорогу. Таким образом, перевозчику удалось существенно увеличить количество перевезенных одним вагоном пассажиров. В частности с 4 по 10 августа: