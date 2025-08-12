Квитки на вагу золота: на популярних напрямках «Укрзалізниці» на 1 місце претендує по 8 пасажирів

У серпні в Україні зафіксували рекордний попит на залізничні квитки. На найбільш популярні потяги вдається потрапити лише 1 пасажиру із 5-8 бажаючих. Квитки на них розлітаються щойно «Укрзалізниця» відкриває продаж.

На які потяги квитки придбати найтяжче?

Як зазначили в «Укрзалізниці», найбільшим попитом період з 4 по 10 серпня користувалися потяги напрямку Київ – Львів. На 20 912 наявних місць претендували 160 048 пасажирів. Також до переліку найпопулярніших напрямків увійшли:

Київ – Одеса – на 19 020 місць 100 959 пасажирів;

Київ – Харків – на 18 528 місць 70 400 пасажирів;

Київ – Перемишль – на 22 814 місць 67 147 пасажирів;

Київ – Дніпро – на 11 682 місць 57 700 пасажирів.

Які причини дефіциту квитків?

В «Укрзалізниці» пояснили, що такий ажіотаж на квитки пов’язаний перш за все із:

настанням серпня, що є одним з пікових періодів перевезень;

скороченням парку вагонів, що відбувається значно швидше ніж його поповнення.

За словами представників компанії, рухомий склад поступово застаріває. Чимало вагонів за останні роки досягли своїх граничних термінів експлуатації. Крім того «Укрзалізниця» постійно втрачає рухомий склад через ворожі обстріли. А на ремонт і відновлення вагонів потрібні чималі кошти, які під час війни вкрай важко знайти.

Як в «Укрзалізниці» намагаються впоратися з проблемою?

Щоб виправити ситуацію та збільшити кількість доступних місць, в «Укрзалізниці» постійно шукають шляхи дофінансування. Хоч коштів державного та місцевого бюджетів на ремонт вагонів критично не вистачає.

Також перевізник намагається оптимізувати експлуатацію наявного рухомого складу. Більшість потягів майже не «відпочиває». Щойно прибуваючи до місця призначення, вони одразу вирушають у зворотню дорогу. Таким чином перевізнику вдалося суттєво збільшити кількість перевезених одним вагоном пасажирів. Зокрема з 4 по 10 серпня: