Каким будет тариф на газ с 1 сентября: стабильность или очередное повышение цен

В сентябре для большинства бытовых потребителей Украины тариф на газ не изменится. Около 98% украинцев, являющихся клиентами «Нафтогаза», продолжат платить по 7,96 грн за кубический метр «голубого топлива». Ближайший же пересмотр тарифа запланирован на апрель 2026 года.

Почему в Нафтогазе решили не повышать цены?

Решение «Нефтегаза» о неизменности тарифов было принято в связи с действием моратория на повышение цен. То есть, даже если бы в компании захотели увеличить стоимость «голубого топлива», это считалось бы нарушением действующего законодательства.

Так что большинство украинцев может не волноваться по поводу удорожания газа за несколько месяцев до старта отопительного сезона. Ведь для всех бытовых потребителей будет действовать тариф «Фиксированный» – 7,96 грн за кубический метр. И такая цена будет актуальна вплоть до 30 апреля 2026 года. Хотя владельцы домохозяйства, пользующиеся услугами других поставщиков, иногда вынуждены будут платить до 10 грн за куб потребленного газа.

Хватит ли газа на отопительный сезон?

По состоянию на июль запасы газа в Украине составили 9 млрд. кубометров. Однако этот показатель считается рекордно низким, ведь хранилища заполнены только на 29,2%. Для сравнения, в августе 2021 года этот показатель составил 60%.

Однако объемы закачки газа сейчас заметно выше нескольких месяцев назад и продолжают расти. Так что прошлогодней ситуации, когда экс-глава «Нафтогаза» не закупил достаточно ресурса, поставив под угрозу отопительный сезон, больше не повторится.

«Нафтогаз» уже сейчас взял в госбанках два кредита, чтобы как следует запастись ресурсом и не докупать газ зимой, когда цены на него значительно выше. Таким образом, уже сейчас по темпам закачки «Нафтогаза» удалось превзойти все ожидания аналитиков. Вместо 32 млн куб. м в сутки, объемы закачки «голубого топлива» в отечественные газохранилища уже достигли 44,7 млн куб. м.