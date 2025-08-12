Яким буде тариф на газ з 1 вересня: стабільність чи чергове підвищення цін

У вересні для більшості побутових споживачів України тариф на газ не зміниться. Близько 98% українців, що є клієнтами «Нафтогазу», продовжать платити по 7,96 грн за кубічний метр «блакитного палива». Натомість найближчий перегляд тарифу запланований аж на квітень 2026 року.

Чому у Нафтогазі вирішили не підвищувати ціни?

Рішення «Нафтогазу» про незмінність тарифів було прийняте у зв’язку із дією мораторію на підвищення цін. Тобто навіть якби у компанії захотіли збільшити вартість «блакитного палива», це вважалось би порушенням чинного законодавства.

Отже більшість українців може не хвилюватися щодо здорожчання газу за кілька місяців до старту опалювального сезону. Адже для всіх побутових споживачів діятиме тариф «Фіксований» – 7,96 грн за кубічний метр. І така ціна буде актуальною аж до 30 квітня 2026 року. Хоч власники домогосподарства, які користуються послугами інших постачальників, подекуди змушені будуть платити до 10 грн за куб спожитого газу.

Чи вистачить газу на опалювальний сезон?

Станом на липень запаси газу в Україні становили 9 млрд кубометрів. Проте цей показник вважається рекордно низьким, адже сховища заповнені лише на 29,2%. Для порівняння, у серпні 2021 року цей показник становив 60%.

Однак обсяги закачування газу зараз помітно вищі ніж кілька місяців тому і продовжують зростати. Тож минулорічної ситуації, коли екс-голова «Нафтогазу» не закупив достатньо ресурсу, поставивши під загрозу опалювальний сезон, більше не повториться.

«Нафтогаз» вже зараз взяв у держбанках два кредити, щоб як слід запастися ресурсом і не докуповувати газ взимку, коли ціни на нього значно вищі. Таким чином вже зараз за темпами закачування «Нафтогазу» вдалося перевершити всі очікування аналітиків. Замість 32 млн куб. м за добу, обсяги закачування «блакитного палива» у вітчизняні газосховища вже сягнули 44,7 млн куб. м.