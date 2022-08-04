У додатку «Повітряна тривога» з’являться нові види попереджень: до чого готують українців

У додатку «Повітряна тривога» з’явилося кілька нових типів сповіщень. Тепер українців будуть попереджати також про радіаційну і хімічну небезпеку. Окрім того, разом зі звуковим сигналом, користувачі булуть отримувати текстові підказки, як діяти в тій чи іншій ситуації.





Про нововведення повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. Там уточнили, що додаток буде попереджати українців про такі типи загроз:

повітряна тривога;

вуличні бої;

артилерійський обстріл;

радіаційна загроза;

хімічна небезпека.

Тобто тепер громадяни зможуть дізнатися заздалегідь аж про п’ять видів загроз. Як і у впадку із загрозою ракетного обстрілу, звуковий сигнал буде лунати у момент початку та завершення періоду небезпеки.

У Мінцифри зазначили, що інформацію про всі згадані типи небезпек додаток «Повітряна тривога» отримує від уповноважених операторів обладміністрацій України. Натомість координацію сигналів тривоги забезпечують чергові працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також у прес-центрі Міністерства пояснили, як увімкнути нові види сповіщень у додатку «Повітряна тривога». Для цього потрібно лише оновити додаток до останньої версії. На сьогоднішній день оновлення доступні для власників смартфонів, що працюють на операційних системах Android, iOS та Huawei.

Загалом мобільний додаток «Повітряна тривога» з початку війни завантажило 11 мільйонів користувачів. Тож зараз принаймні чверть українців регулярно отримують сповіщення про небезпеку та можуть подбати про себе і своїх близьких. Особливо корисним виявився додаток для мешканців сільської місцевості, де не завжди чути сигнали тривоги.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві цифрової трансформації також повідомляли про підготовку до впровадження електронного пенсійного посвідчення та постійного чи тимчасового дозволу на проживання. Їх появі у додатку «Дія» перш за все зрадіють переселенці, які внаслідок ворожих обстрілів втратили свої документи.